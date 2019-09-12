【重磅快評】郭台銘退黨消費大老 不知人在曹營或漢營

2019-09-12 12:19 聯合報 主筆室



今天各報都刊登國民黨「四步」廣告，大老們齊聲向鴻海創辦人郭台銘呼喚「團結、奮鬥、救中華民國」，意圖勸退郭台銘投入2020大選，不過卻招來反效果，未到中午郭辦馬上發出聲明，表示郭台銘不再眷戀，即日起退出中國國民黨，是報紙廣告威力強大？還是剛好為郭台銘早想退黨的意圖架好下台階？

郭台銘昨天高調復出，先後和柯文哲、王金平同框，又是送月餅、送紙條，禪意十足的16字讓人猜半天，結果，月餅威力不如報紙廣告，昨天一則正宮批小三的頭版廣告引爆話題，今天仍有續集，國民黨大老搶便車，今天搶出「四步」廣告，呼籲郭台銘能和韓國瑜合而為一，「進一步」放棄意氣，相互獻策；「退一步」反省折衷，彼此協調」；「讓一步」海闊天空，取得共識」、「跨一步」集中全力，爭取勝利；沒想到，郭台銘對大老們的四步舞毫無興趣，仍偏好郭柯王的三步吉魯巴。

其實，郭台銘宣布退黨只是獨立參選之前的前置動作，再怎麼說，主動退黨總比被開除黨籍好看，之前國民黨就宣稱，如果郭台銘登記連署就要開鍘，17日登記截止在即，郭台銘早已做好連署的準備，國民黨大老們這一篇廣告，剛好投郭所好，郭立即回應退黨，省去國民黨大費周章，對郭的殺傷力也減小許多。

由此來看，商場縱橫數十年的郭台銘出手果然精準，只是，國民黨大老們的苦心平白被他拿去消費了，而且報紙廣告費還要大老自付。

郭台銘退黨聲明發出後，當屬民眾黨最樂，發言人陳思宇可能就想好說詞，強調民眾黨和郭陣營的合作以及民眾黨的價值和郭台銘參選總統有共識，樂見台灣政壇上有非藍非綠的總統候選人出現，為台灣政治帶來第三條路，她還發出邀郭加入民眾黨的訊息；在國民黨大老為郭董架了下台階後，民眾黨又忙不迭地為郭台銘搭了再次出場的上台階。

只是，郭台銘消費國民黨大老的苦勸，雖略略減少他日後獨立參選的殺傷力，但對於他參選的正當性，並無增強效果，「博歹賭」的印記仍難抹去，即使痛批國民黨「百年中常委」守舊迂腐，但實際上是百年未必，若真是守舊迂腐，也非今日獨有，郭又何來現今特別深惡痛絕？他的發言人批有國民黨大老「人在曹營，心在漢」，到底誰在曹營？誰在漢營？讓人傻傻分不清楚，或許，這時連郭董也不清楚自己到底在那一個營了。