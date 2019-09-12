行政院會今拍版社工加薪制度 解決「回捐」陋習

2019-09-12 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



行政院會今拍板「建立社工專業人員薪資制度專案」報告，將全面調高社工薪資，明年起，公部門的社工將依工作性質1500多元到3000元不等的薪資，民間部門則是建立專業服務費補助制度，讓社工依年資提升薪資，盼解決「回捐」陋習。

公部門社工薪資調整部分，若以6職等本1的公務員為例，修訂第一年調整金額1810元至3000元；約僱及聘用社會工作人員以初任一般性社工296薪點及保護性社工312薪點為例，調陞金額1569元至3000元。且每年依考績晉陞薪點再增加薪資。

補助民間單位部分，社工專業服務費將由定額補助調整為以薪點計算方式，申請衛福部補助計畫聘用的社工，專業服務費280薪點（每薪點124.7元）計算，此外，新制度以第一年聘用為例，社工人員最高為44892元，年資部分得依考核調階，調增至第7階，最高達51875元。

另外也調高雇主應負擔勞健保費、提撥勞退準備金費用，減輕民間社福團體及機構財務負擔。整體下來，薪資制度專案公部門及民間單位社工受益人數達到10682人，將自109年1月1日實施。

不過這波薪資方案在選前提出，難免引人疑慮，政委林萬億受訪則說，雖然是新方案，但其實盤整已久，過去對於社工待遇問題都是單點處理，像是家防社工風險高，就增加風險補貼，但是如此又導致社工流動不均勻，因此才會全面檢討。

林萬億說，公部門的約聘社工薪資，過去沒有那麼理想，雖然家防中心因為風險程度高，薪水有稍好，但普遍來說，社工負擔都很重，不只是勞力密集也是情緒負擔很高的職業，時常面對家暴、兒虐、毒品、霸凌等等個案，沒有給予實際一點的薪資很難留住人。