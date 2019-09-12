影／台索關係生變？ 外交部：盼索國政府做出正確決定

2019-09-12 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



中華民國與索羅門的外交關係是否生變，成為近日政界關注話題。索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞接受外媒採訪時更透露「台灣對我們毫無用處」，外交部晚間發聲明駁斥，外交部發言人歐江安今天表示，目前我國與索羅門政府的溝通管道暢通，相信蘇嘉瓦瑞總理很了解台灣的立場與呼籲，此時是蘇嘉瓦瑞總理本人要做決定，台灣方面正在盡所有可能的努力，希望索國政府能做出正確決定。

昨天新聞報導披露之際，索羅門外交部長馬內列（Jeremiah Manele）正在台灣進行訪問，歐江安表示，外交部第一時間讓索羅門外長知道這個訊息，並且傳達台灣的立場，另外，我國也透過當地大使館向索國政府傳達我方立場。

歐江安表示，目前雙方政府溝通管道暢通，索羅門外長今天也離開台灣，且我外交部次長徐斯儉規畫下周出訪索羅門，「行程不變如期赴索國訪問」，屆時徐斯儉與索羅門政府溝通情形，外交部將適時說明。

歐江安說，中華民國與索羅門群島自1983年建交，台灣在索國發展上長期做出重要的貢獻，並在索國2000年的政情動盪期間不離不棄。此外，索國也在各種國際場合為台灣有力執言。建交36年以來，兩國互惠互利，合作密切，「相信索國絕大多數民眾及政治人物均能認同，與台灣維持邦誼才是最符合索國及區域各國長期利益的正確決定」。