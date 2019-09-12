前國防部長蔡明憲見美國會議員 籲修改「一中政策」

2019-09-12 11:58 世界日報 記者 世界日報 記者 張筠 ／華盛頓報導



國防部前部長蔡明憲。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台灣聯合國協進會理事長、中華民國國防部前部長蔡明憲近日率台灣加入聯合國(UN)宣達團訪美，他11日出席華府智庫研討會時表示，此行訪美會向美方官員提出挑戰中國的「一中原則」，修改美國的「一中政策」以維護與台關係，尋求美方敦促北京政府釋放李孟居和李明哲，並期待美方幫助維護台灣與索羅門群島的邦交關係。

蔡明憲11日出席華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）「強化台美區域安全及外交合作」研討會，他表示會前已拜會美國國會議員夏波(Steve Chabot)，並提出希望美國政府改變「一中政策」的訴求。

蔡明憲說，美國的「一中政策」嚴重傷害台灣利益，讓台灣無法參與聯合國(UN)、世界衛生組織(WHO)、國際民航組織（ICAO）等國際組織及活動，他表示，台灣非常關切人權、反恐等各類國際事務，並希望貢獻力量，因此希望美國改變「一中政策」，以此帶領國際上的其他國家改變對台態度，讓台灣重建經濟文化等方面的國際影響力。

蔡明憲一行人11日也拜訪國務院官員，向美方提出修改自1994年以來實行的對台方針，增加並深入台美間的軍事、政治對話，他表示，目前台灣總統、國防部和外交部長等官員無法正式訪問華府，導致台美軍事、政治交流受限。

蔡明憲在會後受訪時表示，在人權及自由民主方面台灣與美國有良好共識，因此會請美方敦促北京政府釋放屏東縣枋寮鄉公所鄉政顧問李孟居以及非政府組織工作者李明哲，他表示10日已到中國駐美大使館表達此訴求，11日上午大陸國台辦也已公開表示拘留李孟居，因此希望美方幫助台灣維護民主、人權和自由，此外蔡明憲一行人也向美方表達支持香港民主自由運動的態度，望美方與台站在同一戰線，抵禦北京政府勢力。

關於台灣與索羅門群島邦交關係不穩一事，蔡明憲對本報記者表示，同樣會請美方幫助，「相信美國政府不會希望索羅門群島與台灣斷交而與中國建交」，此事證明中國不僅在軍事上打壓台灣，更在外交上威脅台灣，台灣過去給索羅門群島很多經濟援助，因此希望美國協助台灣維持外交關係，對抗中方壓力。