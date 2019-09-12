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內政部澄清：使用New eID不留軌跡 無法追蹤

2019-09-12 11:23聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

內政部上午舉行記者會回應立委質疑數位身分識別證（New eID）有追蹤機制。內政部澄清，New eID不會主動發送訊號，不會洩漏位置也不會蒐集民眾使用軌跡，晶片寫入個人化資料後，即啟動亂數序號機制，無法追蹤。

內政部表示，中央印製廠招標公告對晶片安全管理的規格是依據ISO 14443及ICAO之國際安全標準規範訂定，每個晶片都有專屬識別碼（UID，也就是chip id）。在內政部核可下，中印會以UID資訊記錄卡片生產履歷，避免晶片外流、盜用或不當使用，未來此UID亦可做為辨識晶片卡是否為偽變造卡之用，是生產過程中重要的安全管控機制。

在寫入個人化資料後，採用ICAO對隱私保護之建議，啟動隨機亂數序號機制，每次感應都重新產生不同的隨機亂數，自無法追蹤晶片使用軌跡，與現行晶片護照相同。

內政部指出，New eID是一張晶片卡，只有身分識別的功能，是自然人憑證的升級版，使用時跟自然人憑證一樣，不會連回憑證中心，不會留下任何紀錄；晶片已存有個人身分基本資料，無須連回內政部取用個資，且晶片設有分區加密保護機制，必需先得到內政部許可及民眾同意，方能讀取晶片資料。

內政部表示，民眾使用New eID的紀錄是留存於提供服務的機關，依法不得做「目的外之利用」，內政部不會蒐集這些紀錄。在保護個資運用的法律框架下，任何目的外之利用，均受到嚴格限制，公、私部門若要使用民眾個人資料，也均受到個人資料保護法規範，應盡資料保護之責，以嚴密保護民眾隱私及資訊自主權。

內政部解釋，中印的招標公告是針對一般製卡生產流程，系統在追蹤卡片生產的作業狀態，其文字為避免外界誤解，將進行更正。

內政部戶政司長張琬宜澄清，New eID不會主動發送訊號，不會洩漏位置，不會蒐集...
內政部戶政司長張琬宜澄清，New eID不會主動發送訊號，不會洩漏位置，不會蒐集民眾使用軌跡，晶片寫入個人化資料後，即啟動亂數序號機制，無法追蹤。圖／內政部提供。
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內政部個資ICAO
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