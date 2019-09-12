【重磅快評】世界盃資格賽 中華隊兵敗尼泊爾之後

2019-09-12 11:22 聯合報 主筆室



在日前舉行的世界盃足球賽亞洲區資格賽裡，中華隊在主場以零比二敗給作客的尼泊爾，連同先前敗給約旦，已經累積兩敗戰績，出線機會渺茫。敗給排名比中華隊要高出一截的約旦，還不算意外，但中華隊目前世界排名125，尼泊爾排名是166，這樣的結果，說「爆冷」也不為過，這也是足球迷同感意外的原因。

平心而論，近幾年中華男足在國際賽場上的表現並不差，總結2017年以來的16場比賽，拿下六勝八敗兩和戰績，而且並未像過去把大比分落敗當常態，顯見中華隊的韌性已經不同於以往。不過在重要的比賽，缺乏「關鍵一擊」的能力，仍是主要問題，這次資格賽兩場比賽，也都是因此敗北。

由於足球是全世界最受歡迎的運動，各國投入的資源都不少，因此強隊與弱隊的距離都比過去拉近不少。但運動發展和做為學問一樣，「如逆水行舟，不進則退」。如過去足球弱旅印度，排名遠低於中華隊，在投入大筆預算發展職業聯賽後，排名已經在百名左右。

而台灣的足球發展，雖然有不少民間人士熱心出錢出力，但從官方到足協，卻並不積極，甚至扮演絆腳石的角色。如今的足協理事長是民進黨的大老邱義仁，處心積慮拿下足協並，真的是為了發展足球嗎？還是只是為了選票與資源？綠營如此，藍營也不遑多讓。台中市長盧秀燕取消台中足球園區計畫，說要蓋一萬二千人的巨蛋，可是卻跑去英國觀摩九萬席座位的露天足球場溫布利大球場，是作秀，還是真的有心發展足球？

台灣每隔四年一次的「足球熱」往往引得政治人物爭相說要發展足球，但過了以後就船過水無痕。發展任何運動都不是一蹴可幾，但假如沒有大開大闔的戰略，並投入相當的成本，只是靠民間的自力救濟和選手的拚搏，別說打進世界盃了，甚至要成為亞洲的足球強權都不太可能。

鄰近的日本、南韓，發展足球的時間和台灣相仿，如今都已經是亞洲最大的足球球員輸出國，不少球員在歐洲頂級聯賽踢球，台灣卻還停留在土法煉鋼。我們固然不需要一場比賽的輸贏去苛責選手教練和主事者，但如果真的要把發展足球運動當一回事辦，政府和足協顯然都必須付出更多努力。