929台港大遊行撐香港 訴求拒一中和平協議等四大主張

2019-09-12 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



挺香港反送中遊行，一群台灣青年、學生、在台港人及公民團體9月29日發起「九二九台港大遊行-撐港、反極權」行動，遊行也將提出四項主張，包括五大訴求、缺一不可；拒絕「一中和平協議」；港台同學、齊上齊落；庇護機制、刻不容緩。

台灣公民陣線、香港邊城青年、台灣青年民主協會、台灣學生聯合會、經濟民主連合、台灣人權促進會等團體今天舉行記者會，高喊四大訴求挺香港反送中，台灣公民陣線發起人之一江旻諺表示，這次遊行四大訴求，包括支持香港反送中運動的五大訴求，香港政府應盡快回應，和平面對人民的示威與抗爭，另外，和平協議將把台灣鎖進「一個中國、終極統一」牢籠，拒絕「一中和平協議」才是捍衛台灣主權與民主，至於港府也不應限制港生出入境，應該盡快釋放被捕者，台灣政府也應該儘速設立、制定「庇護港澳政治難民之具體配套措施與明確法制」。

江旻諺表示，活動周一在線上發起撐港行動後，短短三天之內，已經募集將近20個團體、超過80個連署聲援團體，站出來挺香港，共同守護人權、自由、及民主價值。

台灣公民陣線發起人賴中強也表示，台灣朋友問，港府已經撤回《逃犯條例》修訂，為什麼香港人還要持續抗爭？為何堅持五大訴求、缺一不可？賴表示，港人無法透過選票影響政府決策，所以只能用「抗爭」來投票，靠行動捍衛僅有的自由。香港人不得不「為信念、沒退後」，「血在流、但邁進」，作為共同面對中國霸權威脅的台灣，台灣必須挺身而出「撐香港、反極權」，為香港，也為台灣自己。