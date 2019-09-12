親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
李孟居赴陸遭押
總統大選觀測站
韓國瑜話題不斷
各黨布局拚立委
高鐵南延露曙光
長照漠視了他們
政治
軍事
綜合

想靠中國發大財 松田康博打臉韓國瑜「時代不一樣」

慣老闆末日！ 員工的鋼筆、眼鏡可能都在蒐證你

929台港大遊行撐香港 訴求拒一中和平協議等四大主張

2019-09-12 11:15聯合報 記者林麗玉╱即時報導

香港反送中遊行，一群台灣青年、學生、在台港人及公民團體9月29日發起「九二九台港大遊行-撐港、反極權」行動，遊行也將提出四項主張，包括五大訴求、缺一不可；拒絕「一中和平協議」；港台同學、齊上齊落；庇護機制、刻不容緩。

台灣公民陣線、香港邊城青年、台灣青年民主協會、台灣學生聯合會、經濟民主連合、台灣人權促進會等團體今天舉行記者會，高喊四大訴求挺香港反送中，台灣公民陣線發起人之一江旻諺表示，這次遊行四大訴求，包括支持香港反送中運動的五大訴求，香港政府應盡快回應，和平面對人民的示威與抗爭，另外，和平協議將把台灣鎖進「一個中國、終極統一」牢籠，拒絕「一中和平協議」才是捍衛台灣主權與民主，至於港府也不應限制港生出入境，應該盡快釋放被捕者，台灣政府也應該儘速設立、制定「庇護港澳政治難民之具體配套措施與明確法制」。

江旻諺表示，活動周一在線上發起撐港行動後，短短三天之內，已經募集將近20個團體、超過80個連署聲援團體，站出來挺香港，共同守護人權、自由、及民主價值。

台灣公民陣線發起人賴中強也表示，台灣朋友問，港府已經撤回《逃犯條例》修訂，為什麼香港人還要持續抗爭？為何堅持五大訴求、缺一不可？賴表示，港人無法透過選票影響政府決策，所以只能用「抗爭」來投票，靠行動捍衛僅有的自由。香港人不得不「為信念、沒退後」，「血在流、但邁進」，作為共同面對中國霸權威脅的台灣，台灣必須挺身而出「撐香港、反極權」，為香港，也為台灣自己。

9月29日的台港大遊行，主辦單位表示，當日下午三點會在立法院旁濟南路集合，路線行經台北車站、西門町等，再返回濟南路進行晚會。

公民團體9月29日發起「九二九台港大遊行-撐港、反極權」行動，遊行也將提出四項主...
公民團體9月29日發起「九二九台港大遊行-撐港、反極權」行動，遊行也將提出四項主張，包括五大訴求、缺一不可；拒絕「一中和平協議」；港台同學、齊上齊落；庇護機制、刻不容緩。記者／林麗玉攝影
分享

香港反送中青年
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

【重磅快評】郭台銘退黨消費大老 不知人在曹營或漢營

2019-09-12 12:19

行政院會今拍版社工加薪制度 解決「回捐」陋習

2019-09-12 12:05

影／台索關係生變？ 外交部：盼索國政府做出正確決定

2019-09-12 12:05

索欲與台斷交 美力阻 恐難撐數日

2019-09-12 12:22

索羅門媒體：上月訪中高層代表團「空手而返」

2019-09-12 12:17

前國防部長蔡明憲見美國會議員 籲修改「一中政策」

2019-09-12 11:58

外交部：索國若為利益外交轉向 非民主國家樂見

2019-09-12 11:49

內政部澄清：使用New eID不留軌跡 無法追蹤

2019-09-12 11:23

【重磅快評】世界盃資格賽 中華隊兵敗尼泊爾之後

2019-09-12 11:22

政院廢印花稅 彌補方案確定會「補好補滿」

2019-09-12 11:13

走出高鐵掉300萬元陰霾 陳明文練跑唱歌支持者打氣　

2019-09-12 11:13

李進勇：獨立總統參選人提前連署無效

2019-09-12 11:04

連戰發起「全力支持韓國瑜」 國民黨大老連署登報籲韓郭合作

2019-09-12 10:51

索國邦交危機 蔡英文：面對中國進逼仍在努力中

2019-09-12 10:19

索國斷交風波：我外交應警惕一帶一路債務陷阱

2019-09-12 09:51

北市跨年預算6000萬 議員：柯選前每天燒200萬為哪樁？

2019-09-12 09:37

憂台索邦交生變 美國防部副助理部長關切

2019-09-12 09:14

這個花瓶台海各自表述 為何完美詮釋兩岸關係？

2019-09-12 08:00

「碧仲就輕」？ 藍委質疑指導辦案

2019-09-12 00:15

遺失300萬事件 陳明文25日向民進黨廉政會說明

2019-09-12 00:08

外媒報導 索國總理稱「台灣毫無用處」

2019-09-12 00:04

柯P台灣民眾黨黨徽海選出爐 非最後版本

2019-09-11 23:06

總理指台灣無用 外交部：維持邦誼最符索國利益

2019-09-11 22:26

我國將成立「秘情局」專職元首維安？ 國安局否認

2019-09-11 22:03

謝龍介向神明下跪立誓賣出50貨櫃麻豆文旦 結果超展開

2019-09-11 20:53

索羅門總理稱台灣無用 斷交警報再響

2019-09-11 20:27

索羅門總理直言台灣毫無用處 外交部持續溝通中

2019-09-11 20:17

環團籲修《礦業法》 劍指蘇貞昌

2019-09-11 20:15

【重磅快評】綠委踢館韓國瑜 只是一場角色混亂的鬧劇

2019-09-11 18:20

地方反對無效？政院明將通過印花稅廢止案 送立院審議

2019-09-11 17:23

300萬案被虧「碧仲就輕」 蔡碧仲反擊公務上不能開玩笑

2019-09-11 16:47

高鐵遺落現金 陳明文預計25日向民進黨廉政會說明

2019-09-11 16:00

後壁黃家古厝音樂會周六晚登場 總統蔡英文將出席

2019-09-11 14:47

上台演講踩紅線？陳水扁保外就醫的政治博奕

2019-09-11 13:02

分析親台派國安顧問去職 程建人：不致影響美對台政策

2019-09-11 12:55

傳撤侍衛室成立秘勤局 總統府：從未聽聞

2019-09-11 12:49

蔡賴周六台南黃家古厝世紀會？黃偉哲：不會中秋起義吧

2019-09-11 12:46

立委3年多花5680萬 公督盟質疑假考察真旅遊？

2019-09-11 11:34

立院新會期將開議 公民團體呼籲《礦業法》列優先法案

2019-09-11 10:55
看更多

熱門文章

索羅門總理直言台灣毫無用處 外交部持續溝通中

2019-09-11 20:17

謝龍介向神明下跪立誓賣出50貨櫃麻豆文旦 結果超展開

2019-09-11 20:53

特殊優良教師「拒」韓國瑜握手？ 女老師：描述太過了

2019-09-11 17:55

20幾年交7個男友 李婉鈺：我大部分是被拋棄的

2019-09-11 16:22

郭台銘：即日起退出中國國民黨

2019-09-12 11:00

「團結救中華民國」國民黨大老31人連署登報 籲韓郭合作

2019-09-12 09:10

獨／蔡英文、賴清德世紀會面恐破局 賴有這樣考量

2019-09-11 16:51

郭台銘不再眷戀了！蔡沁瑜：郭台銘即日起退出國民黨

2019-09-12 11:00

媒體民調：支持度蔡英文領先 最討厭政治人物韓國瑜

2019-09-12 10:33

郭台銘參選是假動作？ 周刊指他的目標是黨主席

2019-09-11 12:32

帶賽？雞腸鳥肚？ 羅智強：我若是馬英九也不知該怎麼做

2019-09-11 15:11

被蔡英文告 賀德芬：台大法律系總不能把總統教好

2019-09-11 20:44

想靠中國發大財 松田康博打臉韓國瑜「時代不一樣」

2019-09-12 11:28

【重磅快評】綠委踢館韓國瑜 只是一場角色混亂的鬧劇

2019-09-11 18:20

大家好聚好散！國民黨中常委：向郭董借的4500萬元已還

2019-09-11 16:52

郭台銘退黨 李彥秀：國民黨不容借殼上市

2019-09-12 11:25

這個花瓶台海各自表述 為何完美詮釋兩岸關係？

2019-09-12 08:00

郭台銘脫黨參選態勢明朗 台師大教授：棄郭王以存韓

2019-09-11 14:44

花619億高鐵延伸屏東誰最有感 唐湘龍：日本人

2019-09-11 12:43

高鐵南延效益低？潘孟安：血淋淋公審 對屏東人不公平

2019-09-11 13:47

中常委提醒郭台銘 莫承擔國民黨敗選歷史罪名

2019-09-11 15:13

郭台銘中秋起義？朱立倫：放下自我、天佑中華民國

2019-09-11 20:25

高市綠營民代踢館 韓國瑜反將一軍

2019-09-11 23:53

郭台銘猛批 蔡英文反擊：邏輯矛盾、說謊、穿越時空

2019-09-11 21:07

噓聲後緣慳一面 黃暐瀚：馬、韓兩次事件確實是意外

2019-09-11 14:36

李孟居失蹤23天證實被補 疑他外傳深圳軍車集結敏感照

2019-09-11 18:59

李孟居遭中國逮捕 府：高度關切

2019-09-11 13:49

大港開唱停辦 民眾黨中常委問韓國瑜：怎麼發大財？

2019-09-12 08:18

不認同迂腐政黨為伍 郭台銘宣布退出國民黨

2019-09-12 11:04

郭韓將殊死相爭？黃創夏：棄保是小英連任的致命威脅

2019-09-11 15:50

【即時短評】柯文哲「七傷拳」 拱出郭台銘起手式

2019-09-11 12:33

藍中常委開砲 「郭王應知所進退」

2019-09-12 00:18

宣布退出國民黨 郭辦：郭台銘選不選總統917前說明

2019-09-12 11:21

嗆丁守中佛系打法？ 韓國瑜上臉書還原內容並籲勿斷章取義

2019-09-11 12:31

郭台銘送柯王月餅 藍中常委：司馬昭之心應知所進退

2019-09-11 15:06

孫大千：有股勢力在馬韓間見縫插針借刀殺人

2019-09-12 08:20

郭台銘退出國民黨參選意味濃 蔡英文：民進黨很團結

2019-09-12 11:05

300萬案被虧「碧仲就輕」 蔡碧仲反擊公務上不能開玩笑

2019-09-11 16:47

郭台銘宣布退黨 藍委：沒政治誠信 只會讓藍營凝聚力強

2019-09-12 11:53

蘇貞昌被批散財童子 Kolas「三問」吳敦義

2019-09-11 19:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top