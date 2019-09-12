走出高鐵掉300萬元陰霾 陳明文練跑唱歌支持者打氣

2019-09-12 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣立委陳明文臉書貼在仁義潭大壩迎晨曦起跑，自述為馬拉松路跑自我訓練照片，支持者紛紛留言打氣加油。圖／取自陳明文臉書 分享 facebook 民進黨提名拚連任的嘉義縣立委陳明文搭高鐵掉300萬元，面對接連政治、司法壓力，沉潛多日，這兩天在臉書及LINE貼出跑步及唱歌比賽的照片影片，讓支持者安心，以免影響選情。

陳明文掉錢後，雖找律師開記者會，仍無法消除外界疑雲，陳臉書遭大批網友灌爆質疑。陳在家沉潛，不參加公開行程，仍不斷遭藍營及競選對手質疑，民進黨廉政委員會25日也通知陳明文說明，陳明文承諾會充分配合、主動說明；總統蔡英文對此表示，讓司法調查更為清楚，讓當事人解釋給社會聽。

陳明文臉書貼在仁義潭大壩迎晨曦起跑，自述為馬拉松路跑自我訓練照片，支持者紛紛留言打氣加油；今天又在LINE貼唱歌參賽影片，演唱 「望月想愛人」。

明天中秋節，大橡科技公司主辦立委歌唱比賽，看誰是被政治耽誤的歌手，LINE舉辦網路投票、誰是隱藏大歌星?中秋烤肉配歌唱大賽 民進黨立委網路人氣大比拚，報名參賽有莊瑞雄、劉櫂豪、蔡易餘、羅致政、陳亭妃、江永昌、蔡培慧、呂孫綾、邱議瑩、陳明文等，共十位立委。