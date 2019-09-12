政院廢印花稅 彌補方案確定會「補好補滿」

2019-09-12 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



行政院會今通過「印花稅法」的廢止案，已經邁入第85個年頭的印花稅將走入歷史；行政院發言人Kolas Yotaka稍早受訪表示，此案是行政院優先法案，若院會正式通過後，將送立法院審議，一旦三讀，主計總處將啟動彌補方案準備撥補預算，會補好補滿。

印花稅完全是地方收入，現行的銀錢收據是抽4‰、押標金1‰；承攬契據為1‰；買賣動產契據每件新台幣12元；典賣、讓受及分割不動產契據1‰，過去三年每年都飆破百億，包含105年106億元、106年111億元以及107年122億元。

但財政部指出幾點實務爭議及廢止理由，包括課稅稅基不合時宜、存在重復課税疑慮、憑證性質認定爭議、完稅方式不易控管、國外簽約規避稅負、稅源流動地方爭稅，因此按照中央法規標準法決定廢止，「法規規定之事項，因情勢變更續施行之必要者，廢止之。」

不過，廢除印花稅引發國民黨執政15縣市聯合反彈，要求政府未找到長期穩定替代財源前，不得擅自廢止「印花稅法」，Kolas則說，地方印花稅今年是多少，明年一定補多少，「補好補滿」；財政部指出，替代財源部分，在財政收支劃分法修正前，未及納編預算之年度由行政院主計總處衡酌中央政府財源，統籌規劃補足各地方政府減少的稅收，嗣後年度由財政部編列預算補足，未來納入財政收支劃分法修正草案通盤處理。