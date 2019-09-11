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斷交邁入進行式？ 索羅門總理直言「台灣毫無用處」

郭台銘猛批 蔡英文反擊：邏輯矛盾、說謊、穿越時空

2019-09-11 21:07聯合報 記者林敬殷╱即時報導

針對郭台銘辦公室就陸客觀光及托育政策批評蔡英文總統，蔡英文總統連任辦公室發言人阮昭雄以「邏輯矛盾」、「說謊」及「穿越時空」來回應。

阮昭雄表示，中國以限制人民自由行來威脅台灣在各項議題上讓步，台灣必須因應的，當然是強健自己相關產業體質、開拓客源，讓台灣的觀光能夠持續發展，而不是乾脆犧牲國家的其他利益去交換。連郭董事長自己在中國經濟發展放緩的時候，都知道要到其他國家找機會，卻不願意自己的國家減少對單一市場的過度依賴，郭董事長顯然邏輯矛盾。

阮昭雄說，郭董事長辦公室稱觀光旅遊業「只是小產業」這凸顯出郭董真的不懂，而郭董更不懂的是，就如同過去三年在抵制下，台灣的國際觀光客仍然繼續成長，比國民黨執政時期有更多人來台灣觀光，這就是最好的證明。

阮昭雄指出，旅遊補助的相關政策在去年就已經實施，而且去年國際來台旅客1100萬人次，甚至創下歷史新高，今年則是延續並擴大秋冬旅遊補助，這是因應中國每逢選舉年的政治操作，郭董事長口口聲聲說以台灣人民為念，那應該要以台灣為立場，譴責對岸把觀光旅遊設下政治前提，進行政治操作才是。

至於0到6歲國家養的政策，阮昭雄表示，這個議題在國民黨黨內初選時，就被他黨內競爭對手朱立倫狠狠打臉「那是錯誤的、不可能的」，更何況郭董更曾經狠狠打了自己的臉，大家都還記得他的執行方式是「散盡家產也在所不惜」。

阮昭雄說，今年8月起推行的各項幼托政策，像是育兒津貼、增設公共化幼兒園、各項幼托補助等，都是行政院去年8月提出，今年全面上路的政策，去年的蔡政府推出的政策，郭董竟然謊稱抄襲今年他說的，這已經是繼日前說高鐵延伸至屏東案是跟進他的政見，這個禮拜的第二次說謊了，很無奈看到國民黨的兩位候選人，一位韓國瑜征服宇宙，一位郭台銘穿越時空。

郭董阮昭雄國民黨
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