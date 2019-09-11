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斷交邁入進行式？ 索羅門總理直言「台灣毫無用處」

謝龍介向神明下跪立誓賣出50貨櫃麻豆文旦 結果超展開

2019-09-11 20:53聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

今年麻豆文旦產季進入尾聲，年初立委補選時，國民黨謝龍介，在麻豆代天府「下跪」發誓要為麻豆柚農打開外銷通路，因有農民指前一年麻豆文旦滯銷，價格崩跌，只好把200萬斤文旦棄置在曾文水庫（後更正為曾文水庫畔），引起軒然大波，麻豆農民大反彈，農糧署還發聲明斥責是「假新聞」，謝龍介因「韓流效應」原本看好的選情，因「文旦之亂」事件而高票落選，當初代表簽約的柚農郭新聰今天表示，謝龍介有履行當初承諾外銷50貨櫃，還意外帶來其他貿易商的訂單，為農民找出路有貢獻的，不要因選舉而抹煞功勞。

台南第二選區立委因黃偉哲當選台南市長而補選，因被視為是綠到出汁的深綠區，國民黨由高知名度的謝龍介迎戰民進黨提名的郭國文，當時挾高雄市長韓國瑜的「韓流」效應下，謝龍介選情一片看好，謝龍介表示要跟隨韓國瑜腳步為農民找通路拚經濟，還到麻豆代天府公開舉行簽約儀式，與通路商與柚農代表向五王千歲下跪立誓要賣出50貨櫃麻豆文旦。

因當時有柚農表示，前一年麻豆文旦滯銷，有200萬斤文旦被丟在曾文溪畔，引發軒然大波，加上傳出的簽約價路也被農民指責過低，會導致老顧客混亂，謝龍介在指責聲浪不斷下，公布收購金額分成四級，從每台斤28元、42元、46元、至52元，但經過文旦之亂的亂流，謝龍介高票落選，事過半年，柚農代表郭新聰今天說，謝龍介有履行當初的承諾，一開始有柚農被退貨是因為趕出貨，還沒有辭水，選果機碰撞果皮受損，之後出貨就很順利。

郭新聰是麻豆區果樹產銷班第三班員，當初他和班長王明杞代表和貿易商簽約，他說，謝龍介承諾外銷50貨櫃，一貨櫃1萬2千台斤（裝箱）共出貨60萬台斤（當時算成70萬台斤），因為謝龍介炒熱話題，引進貿易商蔣承龍打開這條外銷通路，也意外帶來桃園和嘉義貿易商來採買幾十櫃，比承諾的60萬台斤還多，不只第三班員還有其他農民都獲利，他個人認為要感謝謝龍介。也提醒政府要多打開通路，目前麻豆文旦種植約828公頃，產量相當多，若不提前未雨綢繆，產銷恐會發生問題。

民進黨立委郭國文最近也忙著「幫小農賣文旦 」，郭國文說，補選期間的「文旦之亂」，話雖然不是他說的，但他當選後就對農民有責任，3月21日宣誓就職，22日就邀農委會主委陳吉仲到麻豆與下營與柚農座談， 訂出促銷多元化及收購大果文旦的政策，尤其是大果文旦擴及到全台10大產地，數量也超過原訂100萬台斤達到150萬台斤，柚農反映今年盤商價抬高，證明「政策工具」達到預期效果，且大果可以加工打開文旦的另一條出路，並不是浪費掉。柚農陳純仁也認為，今年外銷訂單多，像永齡基金會也出了幾十貨櫃，加上大果收購都帶動麻豆文旦銷售順利。

台南麻豆區柚農郭新聰表示，謝龍介有履行他的承諾。記者吳淑玲／攝影
台南麻豆區柚農郭新聰表示，謝龍介有履行他的承諾。記者吳淑玲／攝影
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國民黨台南市議員謝龍介（右三）今年三月參與立委補選，在麻豆代天府下跪立誓為農民打...
國民黨台南市議員謝龍介（右三）今年三月參與立委補選，在麻豆代天府下跪立誓為農民打通路外銷50貨櫃麻豆文旦。本報資料照片／記者吳淑玲／攝影
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台南麻豆區柚農郭新聰表示，謝龍介有履行他的承諾，外銷大陸超過50貨櫃。圖／郭新聰...
台南麻豆區柚農郭新聰表示，謝龍介有履行他的承諾，外銷大陸超過50貨櫃。圖／郭新聰提供
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文旦謝龍介農民
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