謝龍介向神明下跪立誓賣出50貨櫃麻豆文旦 結果超展開

2019-09-11 20:53 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



今年麻豆文旦產季進入尾聲，年初立委補選時，國民黨謝龍介，在麻豆代天府「下跪」發誓要為麻豆柚農打開外銷通路，因有農民指前一年麻豆文旦滯銷，價格崩跌，只好把200萬斤文旦棄置在曾文水庫（後更正為曾文水庫畔），引起軒然大波，麻豆農民大反彈，農糧署還發聲明斥責是「假新聞」，謝龍介因「韓流效應」原本看好的選情，因「文旦之亂」事件而高票落選，當初代表簽約的柚農郭新聰今天表示，謝龍介有履行當初承諾外銷50貨櫃，還意外帶來其他貿易商的訂單，為農民找出路有貢獻的，不要因選舉而抹煞功勞。

台南第二選區立委因黃偉哲當選台南市長而補選，因被視為是綠到出汁的深綠區，國民黨由高知名度的謝龍介迎戰民進黨提名的郭國文，當時挾高雄市長韓國瑜的「韓流」效應下，謝龍介選情一片看好，謝龍介表示要跟隨韓國瑜腳步為農民找通路拚經濟，還到麻豆代天府公開舉行簽約儀式，與通路商與柚農代表向五王千歲下跪立誓要賣出50貨櫃麻豆文旦。

因當時有柚農表示，前一年麻豆文旦滯銷，有200萬斤文旦被丟在曾文溪畔，引發軒然大波，加上傳出的簽約價路也被農民指責過低，會導致老顧客混亂，謝龍介在指責聲浪不斷下，公布收購金額分成四級，從每台斤28元、42元、46元、至52元，但經過文旦之亂的亂流，謝龍介高票落選，事過半年，柚農代表郭新聰今天說，謝龍介有履行當初的承諾，一開始有柚農被退貨是因為趕出貨，還沒有辭水，選果機碰撞果皮受損，之後出貨就很順利。

郭新聰是麻豆區果樹產銷班第三班員，當初他和班長王明杞代表和貿易商簽約，他說，謝龍介承諾外銷50貨櫃，一貨櫃1萬2千台斤（裝箱）共出貨60萬台斤（當時算成70萬台斤），因為謝龍介炒熱話題，引進貿易商蔣承龍打開這條外銷通路，也意外帶來桃園和嘉義貿易商來採買幾十櫃，比承諾的60萬台斤還多，不只第三班員還有其他農民都獲利，他個人認為要感謝謝龍介。也提醒政府要多打開通路，目前麻豆文旦種植約828公頃，產量相當多，若不提前未雨綢繆，產銷恐會發生問題。