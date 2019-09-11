索羅門總理直言台灣毫無用處 外交部持續溝通中

2019-09-11 20:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞。法新社 分享 facebook

據「澳洲人報」（The Australian）11日報導，我國邦交國索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞已宣布，「台灣對索國毫無用處」，他暗示，中國可與澳洲抗衡，是這個太平洋島國更好的外交夥伴。

「澳洲人報」以「太平洋島國行將與台灣斷交」（Pacific nation set to cut Taiwan）為題報導指出，蘇嘉瓦瑞此一表態，是迄今索國準備與台灣斷絕外交關係，並與中國建交的最強烈跡象。

蘇嘉瓦瑞7月接受澳洲國立大學外交專家史密斯（Graeme Smith）訪問時指出，相較於台灣，中國可以提供援助給索國而不必看澳洲臉色。他說：「說實話，就經濟與政治層面來說，台灣對我們毫無用處。」

對此，外交部認為索國總理蘇嘉瓦瑞的評論並未反映出目前台索關係的全貌。我駐索羅門大使館也持續與蘇嘉瓦瑞密切溝通中。

外交部指出，索國政府數月前已對外宣布，將整體對外關係進行全面檢討，其中包括與台灣維持邦誼事項。我方鄭重呼籲索國政府，相關決策過程應完全公開透明，應確切反映包括索國基層民眾等各界的真實心聲。

外交部表示，中華民國與索羅門群島自1983年建交以來，兩國合作交流緊密，台灣在索國家發展上長期做出重要的貢獻，並在索國2000年的動盪期間不離不棄。此外，索國也在各種國際場合為台灣有力執言。建交36年以來，台索兩國互惠互利，合作密切。相信索國絕大多數民眾及政治人物均能認同，與台灣維持邦誼才是最符合索國及區域各國長期利益的正確決定。

外交部表示，如果索國少數政治人物基於個人或特定群體的利益而作出外交轉向的決定，不但不符合索羅門群島整體的國家利益與全民福祉。相信類此決定不只是我國，也是所有堅持民主法治與人權價值等理念相近國家所不樂見。