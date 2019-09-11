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環團籲修《礦業法》 劍指蘇貞昌

2019-09-11 20:15台灣醒報 記者張元融╱台北報導

地球公民基金會（右1、右2）等環保團體呼籲立法院長蘇嘉全將《礦業法》列為新會期優...
地球公民基金會（右1、右2）等環保團體呼籲立法院長蘇嘉全將《礦業法》列為新會期優先法案。（photo by張元融／台灣醒報）
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「明年國會將換屆，不要枉費立法院經濟委員會過去2年跨黨派修《礦業法》的努力！」地球公民基金會等環團11日指出，17日立法院第9屆第8會期即將開議，建請立法院長蘇嘉全與行政院長蘇貞昌落實蔡總統的承諾，將《礦業法》列為會期開始後的最優先法案、安排協商，在換屆前完成《礦業法》修法。

明年屆期不連續

地球公民基金會指出，立法院從2017年3月展開《礦業法》修法以來，在2018年5月完成了經濟委員會審查，並於2019年5月底送交院長協商。對環團而言，現在要實現「讓特許的礦業開發行為，受到合理規範」，就只差被排定為優先法案與政黨協商。

地球公民、蠻野心足生態協會與台灣人權促進會聯合聲明指出，9月17日即將開議的立法院，是本屆（第九屆）立法委員的最後一個會期，若無法過關，明年將面臨屆期不連續問題，讓環團的努力功虧一簣。

對此，他們要求國會務必將《礦業法》列為這會期（第八會期）的「最優先法案」，呼籲立法院長蘇嘉全，應立即召集協商，完成礦業修法，兌現民進黨「礦業改革」的政治承諾。

跨黨派委員會版本

地球公民基金會花東山林組主任黃靖庭表示，《礦業法》已在蘇嘉全院長面前躺了3個月，這段時間蔡總統於公開場合再度承諾要修法，甚至表示在上個會期的臨時會就可以安排協商，不需要等到最後一會期，但蘇嘉全最後還是沒有安排。

「現行礦業法具有長期傾向業者（如亞泥公司）、漠視常民權益和生態環境等缺失。」黃靖庭表示，立法院經濟委員會好不容易協商出一個跨黨派共識的委員會版本，也是台灣礦業改革最關鍵的一步，非常需要行政院院長蘇貞昌的正視，別讓「跨黨派立委們」的辛苦付諸流水。

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