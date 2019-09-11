【重磅快評】綠委踢館韓國瑜 只是一場角色混亂的鬧劇

2019-09-11 18:20 聯合報 主筆室



民進黨多位立委今天上午帶著市議員到高雄市政府鳳山行政中心踢館，要市長韓國瑜為天下雜誌縣市長施政滿意度評比墊後罷免自己或辭職下台，沒想到韓不但沒迴避，還隻身伸入「敵營」，邀對方喝咖啡坐下來談，綠營民代一時之間沒回過神，竟演出一場角色混亂的鬧劇。

韓國瑜長驅直入，可能讓民進黨立委及市議員們始料未及；韓國瑜表示，立委、議員到市府，身為市長主動歡迎是一定的，畢竟來者是客。韓市長表現風度禮貌，卻也是過人的膽識，當今政壇敢隻身面對手糾眾踢館者，還真的不多見。

來者是客，韓國瑜以禮相待，但民進黨立委們的表現卻非合宜的客人；在韓國瑜現身後，客人似乎有點慌了手腳，有的立委表演數來寶，有的立委不斷「重播」，要求韓國瑜履行「如果做不好要自己罷免自己」的承諾，自己反成了主角。

既然市議員不是主角，韓國瑜也不客氣多次打斷對方的談話進行說明，雙方言語交鋒，韓國瑜一人舌戰綠委，市議員反而被撂在一旁。

嚴格來說，市議員有監督市長職責，但這場熱鬧有餘的踢館秀卻搞錯了主從，如果是議員擔綱，韓市長自當除了基本禮貌之外，還得再禮讓三分，可惜立委們急著表現，搶了主角的丰采，模糊了自己的角色，反而作球給韓市長。

再者，縣市長施政滿意度調查常有，地方自治以來，未聞有地方首長因評比不佳就得「自己罷免自己」，而且縣市長施政滿意度調查有不少機構在做，怎麼可以拿一次的調查，就要求首長下台？綠營民代今天出任務固然辛苦，但總結來說，這一次任務算是失敗作收，而且還讓韓國瑜取分。