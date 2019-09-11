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地方反對無效？政院明將通過印花稅廢止案 送立院審議

2019-09-11 17:23聯合報 記者林河名╱即時報導

行政院會12日將討論財政部函擬廢止「印花稅法」，預料可順利通過，該案將函轉立法院審議。

印花稅廢止案引發地方政府反彈，國民黨15位縣市長日前發表共同聲明，反對行政院廢除印花稅；台北市長柯文哲主政的台北市政府，也表達反對。但行政院廢除印花稅的態度堅決。行政院發言人Kolas Yotaka日前強調，「（廢止印花稅）這是既定政策，也是優先法案。」政務委員龔明鑫也說，「這個法案（廢止案）這個會期一定會送到立法院」。

但Kolas 也表示，印花稅法廢止案若經行政院院會通過送立法院審議，最終是否廢止，仍須經立法院同意；國民黨團若強烈反對，屆時也可於審議時表達反對廢止的意見，行政院將尊重立法院最後審議的結果。

Kolas 指出，印花稅法是將近百年、既陳舊又古老的稅法，工商業者長年認為要與加值型營業稅重複課稅，不但不合時宜，也不公平，「以前的政府不解決，現在的政府解決」。

Kolas說，行政院同意廢除印花稅，是進步、重要的稅制改革，經過財政部等相關部會與專家專業的分析評估，且行政院已多次說明，停徵印花稅所產生的稅損缺口將由中央補足，各地方政府預算不會少，根本沒有「中央請客、地方埋單」的情形。

她強調，廢除印花稅將是進步的稅改，而非「政策買票」，呼籲國民黨立院黨團、國民黨縣市首長在大選前冷靜，勿刻意傷害政府為人民做事的善意。

Kolas也提到，明年政府總預算歲出、歲入皆突破兩兆元，為廿二年來首度收支平衡，不但證明政府嚴守財政紀律，更凸顯政府開源節流會理財，編列更多預算推動好政策為人民謀福利，毫無「集權又集錢」的動機。

行政院長蘇貞昌12日將主持行政院會，討論財政部函擬廢止「印花稅法」，預料可順利通...
行政院長蘇貞昌12日將主持行政院會，討論財政部函擬廢止「印花稅法」，預料可順利通過，轉請立法院審議。聯合報資料照
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行政院立法院Kolas
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