地方反對無效？政院明將通過印花稅廢止案 送立院審議

2019-09-11 17:23 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



行政院會12日將討論財政部函擬廢止「印花稅法」，預料可順利通過，該案將函轉立法院審議。

印花稅廢止案引發地方政府反彈，國民黨15位縣市長日前發表共同聲明，反對行政院廢除印花稅；台北市長柯文哲主政的台北市政府，也表達反對。但行政院廢除印花稅的態度堅決。行政院發言人Kolas Yotaka日前強調，「（廢止印花稅）這是既定政策，也是優先法案。」政務委員龔明鑫也說，「這個法案（廢止案）這個會期一定會送到立法院」。

但Kolas 也表示，印花稅法廢止案若經行政院院會通過送立法院審議，最終是否廢止，仍須經立法院同意；國民黨團若強烈反對，屆時也可於審議時表達反對廢止的意見，行政院將尊重立法院最後審議的結果。

Kolas 指出，印花稅法是將近百年、既陳舊又古老的稅法，工商業者長年認為要與加值型營業稅重複課稅，不但不合時宜，也不公平，「以前的政府不解決，現在的政府解決」。

Kolas說，行政院同意廢除印花稅，是進步、重要的稅制改革，經過財政部等相關部會與專家專業的分析評估，且行政院已多次說明，停徵印花稅所產生的稅損缺口將由中央補足，各地方政府預算不會少，根本沒有「中央請客、地方埋單」的情形。

她強調，廢除印花稅將是進步的稅改，而非「政策買票」，呼籲國民黨立院黨團、國民黨縣市首長在大選前冷靜，勿刻意傷害政府為人民做事的善意。