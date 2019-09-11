300萬案被虧「碧仲就輕」 蔡碧仲反擊公務上不能開玩笑

2019-09-11 16:47 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



法務部政務次長蔡碧仲上周對民進黨立委陳明文「高鐵遺失300萬現金」事件發言惹議，媒體人李艷秋並以臉書嘲諷蔡「明文規定，碧仲就輕」，引爆話題；蔡碧仲今天說，他會以自己的名字開玩笑，年輕時就說自己考試「必中」，但如果與職責有關時，就不能拿來開玩笑，「因那是指射、那是誹謗」。

蔡碧仲說，他很喜歡與記者互動，很喜歡接收大家的玩笑，也喜歡開別人的玩笑，但不能把玩笑拿出來在公務上去混淆、去汙衊，「這樣子不好」。

至於與陳明文的關係在「高鐵遺失300萬現金」事件被質疑，蔡碧仲說，他擔任執業律師20年，不止幫陳明文辯護過，也幫過張花冠與許多公務員辯護，包括警察在內；蔡說，因自己當過公務員，知道公務員的困境，所以在辯護的過程中，都會幫被告爭取應有的權益。

蔡碧仲還表示，人與人之間，不是說以前認識，現在他當了政務次長就說不認識了，「這樣不叫做人的道理」；蔡說，他現在的年紀已經一甲子了，「難道應該把朋友都切割嗎？」