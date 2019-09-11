高鐵遺落現金 陳明文預計25日向民進黨廉政會說明

2019-09-11 16:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



民進黨立委陳明文預計在本月廿五日向廉政會說明在高鐵遺落現金一事。 聯合報系資料照片／記者李承穎攝影 分享 facebook 針對民進黨立委陳明文在高鐵遺落現金一事，民進黨主席卓榮泰下午在民進黨中常會表示，希望陳明文擇期主動向廉政委員會主委邱駿彥進行說明，也希望廉政委員會在邱駿彥指揮下可以儘速有一個清楚的態度與程序。據了解，陳明文預計在本月廿五日向廉政會說明。

卓榮泰說，目前這個案子是嘉義地檢署主動分案，也有其他部分人士提出告發。對此蔡英文總統也特別表示過意見，讓司法來調查更為清楚，當事人有機會向社會更清楚說明。

卓榮泰表示，支持蔡總統這樣的看法。透過司法程序來證明，也對社會各界進行充分的說明，這也是陳（明文）常委負責任的態度。

卓榮泰指出，稍早他也與陳明文有過接觸，今天陳明文剛好沒辦法出席會議，希望擇期主動向廉政委員會邱主委進行說明，也希望廉政委員會，在邱主委的指揮下可以盡速有一個清楚的態度與程序。

卓榮泰表示，第一是為了確保黨內廉政委員處理的機制明確存在，且運行良好；第二，針對社會現在關心的議題，民進黨採取正面受理的態度，讓國人清楚了解，民進黨是十分正式地來看待這個案子。

卓榮泰還說，依照廉政會的處理程序，一般有類似、疑似的情形發生，他們都會主動調查，但本案還沒有立案調查，一旦立案之後，將來進行到起訴或審判進行時（司法程序），黨的廉政調查程序就會停止下來，等到法院進一步確判。