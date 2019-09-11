郭台銘送柯王月餅 藍中常委：司馬昭之心應知所進退

2019-09-11 15:06 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



鴻海創辦人郭台銘脫黨參選總統態勢日益明朗，繼昨天郭柯王三方幕僚前往中選會了解獨立參選事宜後，郭今再大動作親送月餅給台北市長柯文哲一家與立委王金平，呼籲兩人莫忘初衷。國民黨中常委質疑，郭已是司馬昭之心，應該自己知所進退。

中常委姚江臨表示，郭台銘與王金平今天走到這個地步，大家好聚好散最好，大家都是大人，應該知道要怎麼辦，不要做得太難看，不好聚好散就依黨紀處理。姚說，就他個人當然希望今天就黨紀處分，是非要分明，但黨應在行為一發生就馬上該有動作。

中常委李昭平也說，送月餅不能就說要怎樣，但郭台銘等人「司馬昭之心」路人好像皆知，但他仍希望這幾個大老能回到黨內，顧全大局，為中華民國與台灣未來，團結一起打拚讓蔡政府下架。

李昭平表示，郭台銘說要為中華民國做事，現在就應該有團結舉動，參選時在國父面前承諾的話能做到嗎？誠信遭到質疑又如何做未來希望做的事情？王金平受國民黨四屆不分區立委栽培，以王這樣老謀深算的政治人物，應該知道有所進退。

中常委曾文培則說，國民黨紅線清楚，郭台銘或王金平只要登記為總統選舉被連署人，就是啟動黨紀的時候；但黨中央不同的人或系統仍在協調郭不要出來選，917前不會停，希望郭為大局著想，如果郭出來導致國民黨這次輸，歷史罪名要考慮一下。