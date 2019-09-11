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提醒郭台銘台灣有很多路可走 王金平：只是頭殼的問題

2019-09-11 12:58聯合報 記者周志豪╱即時報導

有意獨立參選總統的鴻海創辦人郭台銘上午拜會立委王金平，王也大談治國理念，表示當前國家有「六失」，但台灣拚經濟近70年，累積相當多經驗、資金、人才、市場與科技技術，只要大環境有好總統帶領，台灣經濟絕對大發展，台灣錢會再淹腳目。

王金平意有所指表示，他今天之所談國政，就是要藉這個機會要讓國人了解，治理國家要這樣治，不是天天在小題目作文章，對國家有什麼好處；國家領導人要創造國家安全、社會安定、經濟能夠順利發展的大環境，這才是總統的職責。

王金平認為，國家大環境沒有處理好是總統的責任，且要讓國內和諧團結，超越黨派與意識形態，兩岸間創造和平穩定大環境，讓台灣生存發展的空間，當前國家有政府失能、社會失秩、國會失職、經濟失調、兩岸失和與國家失去目標的6失問題要先克服。

王金平說，領導人要有台灣該何去何從的總目標，但目前為止，好像沒人重視這個，「只是獨來獨去，有用嗎？」王金平批，這對國家發展沒有幫助，這是很嚴肅的事情，呼籲大家要無私為國家想，不是為名、為利，一切要超越黨、超越派，以國家人民為念。

王金平認為，把「六失」問題修正後，才能讓一切回歸正常，大家一定要打破意識形態，為人民著想，自然會有公無私，這樣國家才有望，「台灣有很多路可以走，只是頭殼的問題。」

王金平說，領導人一定要能夠確保國家的安全，社會安定，兩岸穩定和平帶來台灣經濟發展；要把國家人民的各種利益要在黨之上，要捍衛中華民與台灣主權，確保民主自由制度，不要從細節去想事情，不要選錯人，這才是國家大是大非與生存之道。

有意獨立參選總統的鴻海創辦人郭台銘上午拜會立委王金平，王也大談治國理念，表示當前...
有意獨立參選總統的鴻海創辦人郭台銘上午拜會立委王金平，王也大談治國理念，表示當前國家有「六失」，但台灣拚經濟近70年，累積相當多經驗、資金、人才、市場與科技技術，只要大環境有好總統帶領，台灣經濟絕對大發展，台灣錢會再淹腳目。記者周志豪／攝影
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王金平郭台銘
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