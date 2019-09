分析親台派國安顧問去職 程建人:不致影響美對台政策

2019-09-11 12:55 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 周佑政 ╱即時報導



美國國安顧問波頓(John Bolton)去職,我外交部前部長、前駐美代表程建人分析指出,波頓是著名的親台派,少了波頓便是少了一股檯面上挺台的聲音,但不影響美國總統川普對台友善的大方針。程建人認為,波頓此時去職,主因是川普要重整隊伍尋求連任,川普對台的策略,包括軍售等應不致受到影響。

程建人表示,波頓是對台灣相當友善,也會用不同方式鼓勵、協助台灣,「坦白說有時候甚至超越我們」,就曾有人形容波頓對台友善程度,是「比教宗還要天主教(He is more Catholic than the Pope)」。

程建人指出,波頓是川普任內第三位國安顧問,我對美關係的主旋律還是在總統身上,若助理或是顧問能在總統意志主導下推動對台政策是最好,一切以總統意志為優先。因此他研判,波頓去職,對於川普的對台政策,並不會造成太大影響。

另外,程建人也提到,共和黨內保守派在川普主政下出任公職,對台灣態度友善,但是川普要處理的不只有台灣問題,最優先的應是他個人在明年總統大選能否連任,因此波頓在國際社會中積極進取的立場,較為鷹派的發言,和川普想要從世界各地撤軍的立場相左,現階段的川普,亟欲在外交領域上取得成就,為連任加分,因此這項人事異動可以被理解。

台灣智庫執行委員賴怡忠分析指,波頓請辭主因是在伊朗、阿富汗及敘利亞等議題與川普看法歧異,並非因對中國大陸或對台灣政策意見不同,因此對台灣的直接影響不大。美台關係扎根夠深,不會因波頓離職,雙邊關係就出現重大變化。

賴怡忠說,目前美國朝野對中國問題及政策並沒有很大的分歧,在野黨與川普對中國強硬的態度相同,只是落實重點可能不同。距離明年美國大選已經很接近;台灣議題,現在也已變成川普可以或需要,形成朝野共識很重要的工具。