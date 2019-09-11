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分析親台派國安顧問去職 程建人：不致影響美對台政策

2019-09-11 12:55聯合報 記者張文馨周佑政╱即時報導

美國國安顧問波頓（John Bolton）去職，我外交部前部長、前駐美代表程建人分析指出，波頓是著名的親台派，少了波頓便是少了一股檯面上挺台的聲音，但不影響美國總統川普對台友善的大方針。程建人認為，波頓此時去職，主因是川普要重整隊伍尋求連任，川普對台的策略，包括軍售等應不致受到影響。

程建人表示，波頓是對台灣相當友善，也會用不同方式鼓勵、協助台灣，「坦白說有時候甚至超越我們」，就曾有人形容波頓對台友善程度，是「比教宗還要天主教（He is more Catholic than the Pope）」。

程建人指出，波頓是川普任內第三位國安顧問，我對美關係的主旋律還是在總統身上，若助理或是顧問能在總統意志主導下推動對台政策是最好，一切以總統意志為優先。因此他研判，波頓去職，對於川普的對台政策，並不會造成太大影響。

另外，程建人也提到，共和黨內保守派在川普主政下出任公職，對台灣態度友善，但是川普要處理的不只有台灣問題，最優先的應是他個人在明年總統大選能否連任，因此波頓在國際社會中積極進取的立場，較為鷹派的發言，和川普想要從世界各地撤軍的立場相左，現階段的川普，亟欲在外交領域上取得成就，為連任加分，因此這項人事異動可以被理解。

台灣智庫執行委員賴怡忠分析指，波頓請辭主因是在伊朗、阿富汗及敘利亞等議題與川普看法歧異，並非因對中國大陸或對台灣政策意見不同，因此對台灣的直接影響不大。美台關係扎根夠深，不會因波頓離職，雙邊關係就出現重大變化。

賴怡忠說，目前美國朝野對中國問題及政策並沒有很大的分歧，在野黨與川普對中國強硬的態度相同，只是落實重點可能不同。距離明年美國大選已經很接近；台灣議題，現在也已變成川普可以或需要，形成朝野共識很重要的工具。

賴怡忠表示，目前需要觀察新任白宮國安顧問人選是誰，以及國安團隊是否可能換血，相關新人事的對中、對台政策以及印太戰略是否有差異，都是我方需要注意的事情。但總體來說，美台的溝通對口穩定，雙方關係扎根也夠深，不會因為波頓去職，就讓美台關係出現重大變化。

外交部前部長程建人。 圖／聯合報系資料照片
外交部前部長程建人。 圖／聯合報系資料照片
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