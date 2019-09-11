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綠民代來嗆聲 韓國瑜正面迎擊請喝咖啡坐下來談

2019-09-11 11:58聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄市多位民進黨立委、議員今天到鳳山行政中心，要求最近媒體民調排名墊底的市長韓國瑜罷免自己或辭職下台。韓國瑜在民進黨民代的記者會後，直接面對民代，主動邀請民進黨民代和他喝咖啡和、坐下來談，雙方在鳳山行政中心一樓的咖啡坊談話，氣氛還算平和，但無交集。韓是在民代抗議場合，少數直接面對且主動邀抗議者坐下來談的市長。

民進黨立委劉世芳、李昆澤、許智傑、賴瑞隆和高雄市議員康裕成、高閔琳、李喬如、簡煥宗、何權峰、鄭孟洳、黃文益、林智鴻、郭建盟等人，今天拿著《天下雜誌》昨天公布的縣市長施政滿意度調查，指韓國瑜的排名墊底，這是過去高雄市長所未見的成績，高雄市民很傷心，因韓國瑜參選總統、無心市政，要求韓要向高雄人道歉。

劉世芳、賴瑞隆表示，當部分不滿意韓國瑜參選總統的人士發起罷免韓國瑜時，韓國瑜曾說過如果如果市民不滿意、不認可他的施政，他會罷免自己；如今雜誌做出的施政滿意度調查，韓國瑜排名最後，韓是不是應該兌現諾言罷免自己？賴瑞隆說，韓國瑜應辭去市長職，專心去選總統。

民進黨民代開完記者會，原本在鳳辦會議室與青年座談的韓國瑜，無預警下樓，走向民進黨民代開記者會的一樓走廊處，民進黨立委、議員看到韓國瑜，面露訝異之色，有點不敢相信韓居然會下樓來。

韓國瑜走向民代說「來者是客」，邀請大家到一樓的喜憨兒咖啡坊喝咖啡，坐下來談，民代也乾脆，就坐來直接跟韓國瑜表達他們的訴求，表明要韓國瑜專心去選總統，不要拖累市政和高雄市，請韓自己罷免自己或辭職。

賴瑞隆把隨身帶的罷免連署書攤在韓國瑜面前，要韓連署。韓國瑜收下連署書，放進襯衫口袋，重申做得不好會罷免自己，市民朋友如果認為他和團隊打拚得不夠，就從他身上開始，沒有問題。

韓國瑜說，市府團隊很多官員工作到幾乎爆肝，他要替市府團隊講 兩句公道話，他們不敢往臉上貼金，但高雄的知名度，幾十年來什麼時候讓海內外都看到高雄？這城市的宣傳是巨大的；教育方面，學生都將有冷氣吸吹，今年9月實施中英文教學，推動學生愛心餐券；兩百個工商考察團來高雄考察並有許多表達投資意願，十月成立青年局，明年編三億預算幫助青年創業，還有舖馬路，而且幾場大雨下來，馬路沒有破洞，市府清淤二千公里，更照顧弱勢。

韓國瑜還提到高雄市負債3千300多億，新團隊雙肩都扛下來，高雄財政這麼困難，他如果說民代是幫凶，對民代不公平，希望大家超越藍綠，一起建設高雄，讓高雄繼續發光發熱，不要唱衰高雄。

民進黨立委劉世芳（坐左一）等人今天到高雄政府鳳山行政中心要求市長韓國瑜（坐右一）...
民進黨立委劉世芳（坐左一）等人今天到高雄政府鳳山行政中心要求市長韓國瑜（坐右一）下台，韓國瑜竟主動迎擊，邀民代坐下來談。記者楊濡嘉／攝影
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民進黨立委劉世芳（坐左一）等人今天到高雄政府鳳山行政中心要求市長韓國瑜（坐右一）...
民進黨立委劉世芳（坐左一）等人今天到高雄政府鳳山行政中心要求市長韓國瑜（坐右一）下台，韓國瑜竟主動迎擊，邀民代坐下來談。記者楊濡嘉／攝影
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韓國瑜民進黨罷免
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