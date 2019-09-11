立委3年多花5680萬 公督盟質疑假考察真旅遊？

2019-09-11 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



公民監督國會聯盟今天質疑，立法院第九屆立委目前已經花費5680萬的國會交流事務費，但這筆國會交流補助，竟非實報實銷，也無任何相關報告，質疑「假考察、真旅遊」？記者／林麗玉攝影 分享 facebook

立法院新會期即將開議，公民監督國會聯盟今天質疑，立法院第九屆立委目前已花費國會交流事務費5680萬，但這筆國會交流補助，非實報實銷，也無任何相關報告，連申請人是哪位立委都找不到，質疑是「假考察、真旅遊」？

公民監督國會聯盟今天舉行記者會，執行長張宏林說，立院為了積極推展國會外交，參與國際事務及國會交流活動，每年都編列有2260萬的國會交流事務費，每位立委每年可申請2次，共可獲得20萬元的經費補助。不過，過去這筆經費就曾因成效不透明，有被詐領的可能，遭到多次批評。

張表示，最近公督盟檢視這屆立委3年半的交流事務費，發現目前已補助核銷5680萬，但卻連「申請人」都找不到。甚至檢視立法院預決算書及公開資料，發現「委員國會交流事務費」非常神秘，姑且不要求是否需呈現事由或交流成效，但竟連哪一位立委申請都付之闕如，更別提至今沒有任何一字的說明，以及任何一篇的委員推展國會外交的成果對外公開。

張宏林提到，依照現行規定，立院的國會交流事務費採全額發給立委個人，而非實報實銷，所以只要附上機票、護照、 出入境證明，就能請款，就曾有媒體爆料「若是沒空出國的立委，只要花上半天的時間，花個 6000、7000元買張機票到香港或澳門晃一圈，數十萬的補助就可以輕鬆入袋」的荒唐情況。

公督盟表示，立院這套核銷暫行辦法已沿用20年，2016年時，曾有屏東縣議會建請將「地方民意代表出國考察費」比照「立法院國會外交事務經費」核銷，卻遭主管機關內政部拒絕。公督盟質疑，立委常拿「高標準」檢視公務員的出國考察報告，竟未能比照同等標準，卻年復一年的支領補助，如此兩套標準，根本是嚴以待人、寬以律己。

公督盟要求，立法院「委員國會交流事務費」應採實報實銷制度，並公開申請委員、交流事由，供民眾檢視。