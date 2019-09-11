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立院新會期將開議 公民團體呼籲《礦業法》列優先法案

2019-09-11 10:55聯合報 記者林麗玉╱即時報導

立法院新會期即將開議，公民團體今天呼籲跨黨派立委，應將《礦業法》列為本會期最優先...
立法院新會期即將開議，公民團體今天呼籲跨黨派立委，應將《礦業法》列為本會期最優先法案。記者／林麗玉攝影
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立法院新會期即將開議，公民團體今天呼籲跨黨派立委，應將《礦業法》列為本會期最優先法案。

地球公民金會、台灣蠻野心足生態協會等公民團體今天舉行記者會，公民團體表示，採礦與環境保護、土地正義間的扞格，已在台灣衝突超過30年，但2017年3月立院展開礦業法修法以來，儘管2018年5月完成最關鍵的委員會審查，並於2019年5月底送交院長協商，礦業修法只缺臨門一腳，但卻遲遲無進度，現在新會期即將開議，若《礦業法》本會期不完成修法，基於屆期不連續，礦業法修法將歸零。

地球公民基金會花東組主任黃靖庭質疑，礦業法在立法院長蘇嘉全面前躺了3個月，這段期間蔡英文總統也在公開場合承諾修法，但蘇嘉全也沒有安排協商，民間團體要求，立法院應該盡速完成修法。

台灣蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅表示，目前待協商的礦業法草案中，有許多重要條文，包括廢除霸王條款，也就是礦業法第31條礦權展限原則同意、駁回需補償；第47條無需取得土地所有權人同意，提存地價、租金或補償即可先使用土地。另外這次草案也要求公開資訊、既有礦權應環評、經濟效益評估報告認定不應開發時，礦業權設定不予核准、還有使用土地應檢具礦場關閉計畫、保證原民權利等。

礦業法立法院公民團體
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