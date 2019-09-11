【重磅快評】蔡政府追打韓爆粗口 卻縱容扁狂言組黨

2019-09-11 10:44 聯合報 主筆室



國民黨總統提名人韓國瑜連日來粗話不斷，和台北市長柯文哲歧視失言堪稱南北雙鄙。府院黨對韓柯粗俗言詞大加躂伐，但對前總統陳水扁巧舌狂言挑戰司法，卻噤默失語，法務部裝起失明失聰失智，蔡英文竟還賣起空心菜說「交給司法」。粗口尚且不容，狂言加空話，是可忍孰不可忍。

聲量政治當道，政客舌頭往往比政績更能左右選民眼球，至於靠撒錢收買人心的失能政府，拚不過舌頭，只能披上道德比高尚。就像蔡英文、蘇貞昌端起官架子，不時教訓韓柯「專心市政」，自己虛心到用公帑跑大選行程還得關門辦活動，搬國庫預算買票兼炒地皮，卻美其名是百年大計。

蔡蘇矯情碰上陳水扁就破功走光。一個貪汙定讞的前總統趁保外就醫之便組黨，公然嗆聲保外「四不」違憲，大踩國法紅線還挑釁叫囂「來抓啊，別逼我選總統」。阿扁喊得激情不要命，嚇到法務部長看到麥克風就躲，府院黨像是不知國法為何物，辣台妹只能低頭嚅嚅「我們會持續關心他的健康」。

民進黨將司法私有化，刑不上自己人，檢調法院用來對付在野黨和異議者，專替官員打官司懲治小百姓，這國家還有叫作「法律」的東西嗎？

蘇揆每天看到麥克風，像是定時定向打靶般砲擊韓國瑜疏於市政，有人說他治軍嚴謹，事實上他治下的法務部是蔡政府最不講法律尊嚴的部會。檢調不僅上承總統御意辦私菸案，法務部次長公然傳授如何躲避洗錢防制，連保外就醫的貪汙犯都有造反特權。

蘇揆無視法務部次長兼任立委律師，只因立委是總統愛將；行政院固然管不到司法院停審扁案大擺爛，但堂堂院長竟連區區矯正署、中監都管不好，還坐任罪犯踐踏官署尊嚴。這個行政院長除了罵小官立威、坐領高薪狂撒人民血汗錢助選，還有何政績可言？再怎麼貶損韓國瑜沒水準欠修養，蘇揆的道德也高尚不起來；遭人蔑視的官箴源自綠營自己人踩扁法制尊嚴，執政特權鬧出走私洗錢，外加縱放貪汙犯，黑影幢幢全不避嫌。