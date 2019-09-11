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關渡大橋變「關渡X橋」 淡水人火大

影／抗議Uber延長期限 小黃繞行政院周邊

2019-09-11 10:32聯合報系攝影中心 記者陳正興╱即時報導

反對Uber非法營業藉故延長效期，計程車駕駛號召，上午在上班交通顛峰時間群聚繞行行政院周邊道路進行抗議。計程車駕駛代表喊話，若政府、交通部仍無視他們的訴求，計程車駕駛將不時以慢行行政院周邊來表達不滿，要求交通部長林佳龍收回考慮延長法案的言論。

反對Uber非法營業藉故延長效期，計程車駕駛上午以慢行圍繞行政院周邊。記者陳正興...
反對Uber非法營業藉故延長效期，計程車駕駛上午以慢行圍繞行政院周邊。記者陳正興／攝影
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反對Uber非法營業藉故延長效期，計程車駕駛繞行政院周邊抗議，北市汽車駕駛工會理...
反對Uber非法營業藉故延長效期，計程車駕駛繞行政院周邊抗議，北市汽車駕駛工會理事長鄭力嘉代表發言。記者陳正興／攝影
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反對Uber非法營業藉故延長效期，計程車駕駛上午以慢行圍繞方式，造成行政院周邊交...
反對Uber非法營業藉故延長效期，計程車駕駛上午以慢行圍繞方式，造成行政院周邊交通大打結，讓大太陽下執勤的員警，也顯得無奈。記者陳正興／攝影
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反對Uber非法營業藉故延長效期，計程車駕駛上午以慢行圍繞方式，造成行政院周邊交...
反對Uber非法營業藉故延長效期，計程車駕駛上午以慢行圍繞方式，造成行政院周邊交通大打結。記者陳正興／攝影
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計程車派遣協會秘書長曾弘義。
計程車派遣協會秘書長曾弘義。
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反對Uber非法營業藉故延長效期，計程車駕駛上午以慢行的方式，造成行政院周邊交通...
反對Uber非法營業藉故延長效期，計程車駕駛上午以慢行的方式，造成行政院周邊交通大打結。記者陳正興／攝影
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反對Uber非法營業藉故延長效期，計程車駕駛上午以慢行圍繞方式，造成行政院周邊交...
反對Uber非法營業藉故延長效期，計程車駕駛上午以慢行圍繞方式，造成行政院周邊交通大打結。記者陳正興／攝影
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反對Uber非法營業藉故延長效期，計程車駕駛上午以慢行圍繞行政院周邊，員警僅能在...
反對Uber非法營業藉故延長效期，計程車駕駛上午以慢行圍繞行政院周邊，員警僅能在車陣中，揮汗指揮。記者陳正興／攝影
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計程車行政院林佳龍
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