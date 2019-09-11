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提選舉歷史教訓向藍營喊話 韓國瑜：還要永遠後悔嗎？

談國民黨前兩次北市長選舉 韓國瑜：永遠的後悔

2019-09-11 02:00聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄市長韓國瑜今天凌晨以「永遠的後悔」來談國民黨在過去兩次的台北市市長選舉，同時以深切沈重且憂心不已地跟大家回顧過去兩次首都敗選的歷史教訓。

韓國瑜說，2014年，國民黨派出連勝文這麼年輕、優秀、又敢衝的黨內中堅代表中國國民黨參選台北市市長，一開始聲勢如日中天，但很快地，對手就展開鋪天蓋地的攻擊、污衊、和標籤化，甚至公然用一個極其惡劣的外號霸凌他，並且放出耳語：「為什麼不提名丁守中？於是，支持者產生了動搖，於是，我們輸了。

2018年，這次，提名丁守中，然後歷史以類似的態勢再次重演。我們丁守中形象端正清新、學養兼備，是一時之選、獲得一致支持。但是，很快地，敦厚老實的丁教授被貼上一個「佛系」標籤、說他溫吞軟弱，然後耳語：「為什麼不提名蔣萬安？」於是，我們又輸了。

韓國瑜說，看看今天的台北，再多的後悔和扼腕，也喚不回過去這幾年的時光、也找不回台北這幾年可能錯過的發展。「因為，後悔是永遠的。」

韓國瑜提到，2019年的今天，站在同樣歷史複製與貼上的階段，鋪天蓋地的打擊、污衊、標籤化，然後散佈耳語：「為什麼不提名朱立倫？」、「為什麼不提名周錫瑋、張亞中？」

「我們還要永遠地後悔嗎？」韓國瑜說，面對2020的大選，支持者應該學到了，對手希望我們信心動搖、希望我們自我懷疑、希望我們槍口對內、希望我們不要贏。

但韓強調，這次一定要贏。要贏回台灣、贏回中華民國、贏回一個和平繁榮的未來。

韓國瑜呼籲支持者，不要受騙上當、再次陷入永遠的後悔。

最後他強調「請勿斷章取義」、「我越黑你越挺」，「一起加油」。

韓在臉書上PO約30分鐘，已有1千多則留言，有人說「無怨無悔~堅定力挺到底，庶民百姓的希望、#唯一支持韓國瑜」、但也有人說「高雄市民已經後悔了」。

高雄市長韓國瑜今天凌晨以「永遠的後悔」來談國民黨在過去兩次的台北市市長選舉，同時...
高雄市長韓國瑜今天凌晨以「永遠的後悔」來談國民黨在過去兩次的台北市市長選舉，同時以深切沈重且憂心不已地要跟大家回顧過去兩次首都敗選的歷史教訓。圖／本報資料照片
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韓國瑜丁守中國民黨
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