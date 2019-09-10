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追氣爆善款流向 藍委赴監院告發陳菊

2019-09-10 23:53聯合報 記者王寓中林敬殷王聖藜／台北報導

高雄氣爆善款掀波，陳菊表示將提告捍衛清白。 圖／聯合報系資料照片
高雄氣爆善款掀波，陳菊表示將提告捍衛清白。 圖／聯合報系資料照片
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國民黨總統參選人韓國瑜競選團隊、立法院國民黨團、高雄市議員陳麗娜等昨天持續追打高雄氣爆善款流向案。陳麗娜指出，高雄觀光局運用氣爆善款指定「災區」振興觀光用途金額合計四千多萬元，但用於非災區經費卻高達三千多萬元，占比高達百分之八十三，這不是濫用善款，糟蹋善心是什麼？

針對國民黨立委昨前往監察院告發總統府秘書長陳菊。總統府表示，可以理解在野黨為了處理高雄市長韓國瑜主政的高雄市政府執政不力的低迷，不斷藉此轉移市民以及輿情焦點，但是，真金不怕火煉，這類消費市民苦痛的做法，終究將被國民所唾棄。

另外，藍委費鴻泰日前臉書發文，指陳菊處理小林滅村、高雄氣爆案落井下石，對照高市長韓國瑜的佛心，陳是「禍心」。陳菊自訴費加重誹謗，台北地院認為費是出於善意的合理評論，昨判費無罪，可上訴。這是近來陳菊以訟止謗第一起敗訴官司。

陳菊在高雄市長任內政績近來被檢驗，她對名嘴吳子嘉、張友驊、謝寒冰、旅美藝人張俐敏、費鴻泰五人提告；國民黨立委曾銘宗、許淑華、高雄市議員陳麗娜近日批氣爆案陳菊挪用善款，陳菊又委任律師蒐證，預計秋節前後遞狀再自訴三人誹謗。

韓國瑜競選團隊昨指出，高雄市府一○三年九月十五日蓋「陳菊市長」關防大印的公文，主旨寫著，氣爆捐款指定振興「高雄災區觀光」產業使用，這是陳菊說的「事實根據」，災區為前鎮區、苓雅區，而指定災區觀光用途捐款，卻多為非使用在災區。

陳菊韓國瑜高雄市2020選舉
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