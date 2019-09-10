毛嘉慶：蔡政府成語新解之「碧仲救卿」與「一吉仲地」

2019-09-10 23:08 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



立委陳明文（左一）之前涉及官司時，曾委託當時擔任律師的法務部次長蔡碧仲（左二）辯護。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

安定力量副執行長毛嘉慶今晚在臉書發文表示，這陣子，台灣鄉親對於300這個數字真的超有感。民進黨立委陳明文裝了三百萬的一卡皮箱，讓法務部政次蔡碧仲表演「碧仲就輕」，把洗錢與財產來源不明，甚至是更難以想像的金權勾結等狀況，都講得雲淡風輕，也再次映證了民進黨的「黨證無敵」。

毛嘉慶表示，蔡碧仲當然不是等閒之輩，也同場加映了「碧仲救卿」，英派老大陳明文與蔡碧仲過往相知相惜的交情被攤出來檢視又何妨？基層再怎麼群情激憤，就是明目張膽地官官相護，蔡英文的民調就是那麼高，上下交相賊赤裸裸沒在怕的。

毛嘉慶表示，另外一個300就更玄妙了，漁業署拱手把黑鮪魚產量每年送給日本300噸，農委會主委陳吉仲給的答案竟然是「百利無一害」。

漁業署日前表示，由於太平洋黑鮪資源狀況略有回升，基於互利立場，將移交300公噸黑鮪配額給日本，日本則讓出大目鮪300公噸配額。

針對外界擔心此舉恐損及漁民權益，陳吉仲在臉書貼文說，「拿我們根本沒用到的虛擬額度，去換漁民可以實際捕撈的數量，這對漁民來說，是百利無一害」。

毛嘉慶則質疑，這兩年，台灣漁民對於蔡政府將「八重山以南至沖之鳥礁」漁權拱手送給日本人已經抓狂到不行，明明是台灣的領海，日本人一年只准台船捕魚四個月，然後還要驅趕、騷擾。來，再看看下面的黑鮪魚產區，就是在日本人不准台船捕魚的產區，駐日大使說愛莫能助，漁業署歷次談判也完全沒有幫大家爭回什麼權益，如此台灣的黑鮪魚漁獲量當然逐年減少啊！

毛嘉慶表示，從宜蘭到東港，每個捕鮪魚的漁民都想哭哭不出來，現在還索性在漁權讓人後，實質奉上配額，損台灣漁民血淚而成救日本捕撈，「三百噸黑鮪魚，請日本笑納。」

毛嘉慶批評，蔡政府讓他覺得彷彿台灣還在被日本殖民。陳吉仲這句「百利無一害」，直接把漁民「一擊中地」徹底KO。

有這樣大有為的政府，「真是百利無一害」？！