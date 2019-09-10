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陸為何陷經濟危機？內外夾攻的人民幣陷阱

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【即時短評】為了百年大計 何以急著宣布？

2019-09-10 22:09聯合報 記者林河名╱即時報導

行政院蘇貞昌今天在屏東宣布「高鐵延伸到屏東」，強調不是為一時的選舉，是為台灣的百年大計，要「打通台灣交通任督二脈」，讓「西部高鐵、東部快鐵」提升台灣競爭力。民眾當然樂見政府為國家建設提出長遠計畫，但若是為了「百年大計」，何以搶在審查會議定案之前就急著宣布？

屏東人期盼高鐵的心情，外界不難想像。若如行政院官員所說，「環島鐵路網」是政府的既定政策，更該從台灣交通長遠發展的大戰略，及早擘畫。

政府也不是刻意忽視屏東人的權益，但高鐵南延案爭議多年，關鍵都卡在「可行性評估」，效益過低是癥結所在。目前4條路線中，「左營案」及「燕巢案」都曾被交通部打回票，直到今年7月才又「再增新案」，讓高鐵南延再見曙光。

當時，交通部鐵道局長胡湘麟提到，「如果單純從屏東的運量來看，經濟與財務效益可行性沒有達到可接受標準」，「但如果從國土與區域發展的角度來思考，是不是應把這樣的政策考慮放進去」。這番話已被嗅出「政策轉向」的味道。鐵道局也新增「高雄案」和「小港潮州案」2個規畫案。

高鐵南延從過去礙於效益偏低而「難延」，到納入「國土與區域發展的角度來思考」，無疑是國家交通戰略思維的重大轉變，其實值得肯定。

但矛盾的是，若依蘇貞昌今天提到，「左營案拆遷的民宅較少，經費只有500多億元」，「高雄案及小港潮州案興建經費高，且需拆除的民宅多」，等於又繞回「成本」作為考量，再度陷入「效益」的舊思維。

這當然不是說高鐵南延不需考慮成本及效益，而是，既然為了「台灣的百年大計」，焉能不作更長遠、縝密的考量？否則，同樣花了巨額公帑完成高鐵南延，到底僅是為了滿足「屏東也有高鐵」的小確幸？或是構築「讓高鐵延伸國境之南、甚至連通東部」的大戰略？

而當專家學者還有諸多意見，交通部第2次審查會議尚未討論之際，蘇揆急著向屏東鄉親「報告好消息」，雖說「不是為選舉」，卻已顯得「此地無銀三百兩」。

行政院長蘇貞昌用撞球桿講解高鐵南延方案。 記者劉學聖／攝影
行政院長蘇貞昌用撞球桿講解高鐵南延方案。 記者劉學聖／攝影
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高鐵屏東行政院蘇貞昌
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