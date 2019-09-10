殉職員警女友千字陳情信 蔡總統回應了

2019-09-10 19:58 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



蔡英文總統。圖／本報系資料照片 分享 facebook

新北市一名年輕警員薛定岳上月28日追捕逃避攔檢騎士，因擦撞機車失控，高速衝撞分隔島，不幸殉職。與他相戀10年、即將於年底完婚的女友千字文向蔡英文總統陳情。蔡總統稍早表示，侯小姐建議的績效評比問題，警政署已表示，將取消「取締酒後駕車工作計畫之基準分」。

蔡總統晚間透過臉書說，她有看到侯小姐的陳情書，也已經仔細閱讀。她很感動侯小姐在悲痛的同時，還寫了這封公開信，為全體警察同仁的安全陳情。

除了績效評比外，蔡總統說，針對酒駕、毒駕的罰則，政府修改刑法及道路交通管理處罰條例，加重處罰，也新增同車乘客連坐受罰的規定，新法規已經分別在今年6月19日、7月1日上路。

蔡總統表示，政府一定會密切觀察新法規的實施成效，努力來遏止酒駕、毒駕的問題。她也要再次嚴肅地呼籲所有國人，請務必遵守法律，喝酒不開車，千萬不要酒駕或毒駕、不要造成更多的憾事。

蔡總統說，年輕的薛定岳警員因公殉職，就這樣離開我們，她和許多國人一樣，都感到不捨與痛心。她有看到侯小姐的陳情書，也已經仔細閱讀。她很感動侯小姐在悲痛的同時，還寫了這封公開信，為全體警察同仁的安全陳情。

蔡總統指出，事發當時，她立刻交代內政部徐國勇部長，除了個案的慰問和撫卹，更要針對員警執勤時的安全進行必要檢討。從配備到訓練，都要特別強化員警安全。例如，警察的安全帽雖然符合CNS國家標準規格，但能不能更安全？警政署會立刻進行檢討。

關於侯小姐建議的績效評比問題，蔡總統說，警政署也已經表示，將取消「取締酒後駕車工作計畫之基準分」，改成多用獎勵的方式來鼓勵員警執勤。她希望這樣有助於減輕基層同仁不合理的壓力。另外，針對酒駕、毒駕的罰則，政府修改了刑法及道路交通管理處罰條例，加重處罰，也新增同車乘客連坐受罰的規定，新法規已經分別在今年6月19日、7月1日上路。

蔡總統表示，政府一定會密切觀察新法規的實施成效，努力來遏止酒駕、毒駕的問題。我也要再次嚴肅地呼籲所有國人：請務必遵守法律，喝酒不開車，千萬不要酒駕或毒駕、不要造成更多的憾事。「讓悲劇不再發生，我們一起努力。」

以下是蔡總統臉書全文：

年輕的薛定岳警員因公殉職，就這樣離開我們，我和許多國人一樣，都感到不捨與痛心。

我有看到侯小姐的陳情書，也已經仔細閱讀。我很感動侯小姐在悲痛的同時，還寫了這封公開信，為全體警察同仁的安全陳情。

事發當時，我立刻交代內政部徐國勇部長，除了個案的慰問和撫卹，更要針對員警執勤時的安全進行必要檢討。從配備到訓練，都要特別強化員警安全。例如：警察的安全帽雖然符合CNS國家標準規格，但能不能更安全？警政署會立刻進行檢討。

關於侯小姐建議的績效評比問題，警政署也已經表示，將取消「取締酒後駕車工作計畫之基準分」，改成多用獎勵的方式來鼓勵員警執勤。我希望這樣有助於減輕基層同仁不合理的壓力。

另外，針對酒駕、毒駕的罰則，我們修改了刑法及道路交通管理處罰條例，加重處罰，也新增同車乘客連坐受罰的規定，新法規已經分別在今年6月19日、7月1日上路。

我們一定會密切觀察新法規的實施成效，努力來遏止酒駕、毒駕的問題。我也要再次嚴肅地呼籲所有國人：請務必遵守法律，喝酒不開車，千萬不要酒駕或毒駕、不要造成更多的憾事！