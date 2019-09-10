親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
高鐵南延露曙光
總統大選觀測站
韓國瑜話題不斷
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

逢甲煎包妹曝近況！4姊妹顏值逆天 網：還缺女婿嗎

日職／王柏融一日兩戰 二軍開轟一軍代打仍熄火

殉職員警女友千字陳情信 蔡總統回應了

2019-09-10 19:58聯合報 記者林敬殷╱即時報導

蔡英文總統。圖／本報系資料照片
蔡英文總統。圖／本報系資料照片
分享

新北市一名年輕警員薛定岳上月28日追捕逃避攔檢騎士，因擦撞機車失控，高速衝撞分隔島，不幸殉職。與他相戀10年、即將於年底完婚的女友千字文向蔡英文總統陳情。蔡總統稍早表示，侯小姐建議的績效評比問題，警政署已表示，將取消「取締酒後駕車工作計畫之基準分」。

蔡總統晚間透過臉書說，她有看到侯小姐的陳情書，也已經仔細閱讀。她很感動侯小姐在悲痛的同時，還寫了這封公開信，為全體警察同仁的安全陳情。

除了績效評比外，蔡總統說，針對酒駕、毒駕的罰則，政府修改刑法及道路交通管理處罰條例，加重處罰，也新增同車乘客連坐受罰的規定，新法規已經分別在今年6月19日、7月1日上路。

蔡總統表示，政府一定會密切觀察新法規的實施成效，努力來遏止酒駕、毒駕的問題。她也要再次嚴肅地呼籲所有國人，請務必遵守法律，喝酒不開車，千萬不要酒駕或毒駕、不要造成更多的憾事。

蔡總統說，年輕的薛定岳警員因公殉職，就這樣離開我們，她和許多國人一樣，都感到不捨與痛心。她有看到侯小姐的陳情書，也已經仔細閱讀。她很感動侯小姐在悲痛的同時，還寫了這封公開信，為全體警察同仁的安全陳情。

蔡總統指出，事發當時，她立刻交代內政部徐國勇部長，除了個案的慰問和撫卹，更要針對員警執勤時的安全進行必要檢討。從配備到訓練，都要特別強化員警安全。例如，警察的安全帽雖然符合CNS國家標準規格，但能不能更安全？警政署會立刻進行檢討。

關於侯小姐建議的績效評比問題，蔡總統說，警政署也已經表示，將取消「取締酒後駕車工作計畫之基準分」，改成多用獎勵的方式來鼓勵員警執勤。她希望這樣有助於減輕基層同仁不合理的壓力。另外，針對酒駕、毒駕的罰則，政府修改了刑法及道路交通管理處罰條例，加重處罰，也新增同車乘客連坐受罰的規定，新法規已經分別在今年6月19日、7月1日上路。

蔡總統表示，政府一定會密切觀察新法規的實施成效，努力來遏止酒駕、毒駕的問題。我也要再次嚴肅地呼籲所有國人：請務必遵守法律，喝酒不開車，千萬不要酒駕或毒駕、不要造成更多的憾事。「讓悲劇不再發生，我們一起努力。」

以下是蔡總統臉書全文：

年輕的薛定岳警員因公殉職，就這樣離開我們，我和許多國人一樣，都感到不捨與痛心。

我有看到侯小姐的陳情書，也已經仔細閱讀。我很感動侯小姐在悲痛的同時，還寫了這封公開信，為全體警察同仁的安全陳情。

事發當時，我立刻交代內政部徐國勇部長，除了個案的慰問和撫卹，更要針對員警執勤時的安全進行必要檢討。從配備到訓練，都要特別強化員警安全。例如：警察的安全帽雖然符合CNS國家標準規格，但能不能更安全？警政署會立刻進行檢討。

關於侯小姐建議的績效評比問題，警政署也已經表示，將取消「取締酒後駕車工作計畫之基準分」，改成多用獎勵的方式來鼓勵員警執勤。我希望這樣有助於減輕基層同仁不合理的壓力。

另外，針對酒駕、毒駕的罰則，我們修改了刑法及道路交通管理處罰條例，加重處罰，也新增同車乘客連坐受罰的規定，新法規已經分別在今年6月19日、7月1日上路。

我們一定會密切觀察新法規的實施成效，努力來遏止酒駕、毒駕的問題。我也要再次嚴肅地呼籲所有國人：請務必遵守法律，喝酒不開車，千萬不要酒駕或毒駕、不要造成更多的憾事！

讓悲劇不再發生，我們一起努力。

日前因追捕逃犯因公殉職的新北市警員薛定岳，他生前女友以千字文向蔡英文總統陳情。蔡...
日前因追捕逃犯因公殉職的新北市警員薛定岳，他生前女友以千字文向蔡英文總統陳情。蔡總統稍早透過臉書，回應陳情文的內容。照片翻攝自總統臉書。
分享

酒駕警察蔡英文
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

2019縣市首長施政滿意度 地方政府回應引為政策參考

2019-09-10 20:22

蔡英文肯定鄭文燦市長 要柯市長專心市政

2019-09-10 16:10

柯文哲組黨後明首次施政報告 藍、綠黨團都要杯葛

2019-09-10 15:56

蔡正元為罹癌女兒2度聲請解禁去上海 法官又不准

2019-09-10 15:54

2019雙十國慶LOGO主視覺出爐！一次回顧近三年的經典設計

2019-09-10 15:31

施政滿意度調查奪第一 潘孟安：欣慰施政溫度受肯定

2019-09-10 15:23

一邊一國拿到政黨證書了 強調阿扁是澆水園丁

2019-09-10 14:58

柯文哲提北市居住正義2.0 民團：中央不願改革效果有限

2019-09-10 14:43

選前利多 藍批政策買票、綠指回饋基層

2019-09-10 14:37

施政滿意度不佳 高市府：受參選政治議題影響

2019-09-10 14:27

選前固樁 蘇揆對「南綠農」釋出利多

2019-09-10 14:26

氣爆善款交代不清？ 綠委反擊：當時3任閣揆回函沒問題

2019-09-10 12:27

阿扁嗆中監 柯文哲：2016年就應處理 現在很尷尬

2019-09-10 12:25

天下調查縣市長滿意度 韓國瑜墊底、潘孟安第一

2019-09-10 12:25

「忠於政黨的法官依然橫行」施明德：台灣司法靠拜拜

2019-09-10 12:22

馬被噓下台 侯友宜喊話：尊重別人才能獲得支持

2019-09-10 11:21

小英、陳菊、陳明文以訟止謗 蔡正元：還是以訟止血？

2019-09-10 11:19

索羅門民眾壓倒性挺台 憂中國掌控經濟

2019-09-10 08:29

藍委提醒：避免友邦藉斷交為由 要求金援

2019-09-10 00:35

索國外長證實 正審視對外關係

2019-09-10 00:28

新聞眼／扁踩爛四紅線 中監無可奈何？

2019-09-10 00:26

致詞惹議 扁提保外就醫工作權

2019-09-10 00:24

搶救低薪 藍委提案：公布低薪企業負責人

2019-09-10 00:09

公視董監事改選 僅8人過關

2019-09-10 00:01

選前利多 退休老農研議至少月領1萬

2019-09-10 00:00

【即時短評】扁屢踩紅線 中監兩套標準司法威信掃地

2019-09-09 23:03

扁嗆「來抓啊！不要逼我選總統」 中監：評估後依法處理

2019-09-09 21:02

參加律師節活動 蔡英文：現在是落實司法改革關鍵時刻

2019-09-09 20:55

扁嗆矯正署要選總統 法務部：沒相關訊息

2019-09-09 19:54

索羅門群島外長來訪 重申台索關係一切照常

2019-09-09 19:29

上台演講錯了嗎？ 陳水扁嗆：來抓啊！別逼我選總統

2019-09-09 18:58

列民進黨3大假消息 羅智強：請警方以陳菊標準查辦

2019-09-09 15:01

韓國瑜9月14日訪台中 鐵人行程12小時跑18家宮廟

2019-09-09 13:55

吳佩蓉指韓國瑜住總統套房 孫大千：用打韓增選票？

2019-09-09 13:04

馬英九致詞被噓 韓國瑜選辦對「流程延宕」 致歉

2019-09-09 12:02

馬英九遭韓粉噓下台 柯文哲：有點目瞪口呆

2019-09-09 11:23

柯文哲諷陳菊是較肥的韓國瑜　游淑慧：又一個騙神明的

2019-09-06 15:32

志玲姐姐有沒懷孕甘你啥事？她批柯：你是婦產科醫生？

2019-09-06 13:20

接見日本賓客不敢遲到了 韓國瑜還早到逾25分

2019-09-06 12:11
看更多

熱門文章

天下調查縣市長滿意度 韓國瑜墊底、潘孟安第一

2019-09-10 12:25

韓營發六大任務 要韓粉幫韓國瑜多交友少結仇

2019-09-10 12:57

高鐵南延傳將拍板六塊厝站 遭批「政治決定會禍延子孫」

2019-09-09 21:28

菲國海軍艦艇通過台灣海峽 接受海巡澎湖艦導航

2019-09-10 12:03

霸氣十足！ 蘇貞昌談高鐵南延 手上竟握這一根

2019-09-10 13:20

捨F-35就F-16C/D戰機 國防部公開説明原因了

2019-09-10 16:12

郭董想參選總統造成黨員身心傷害？ 律師提告求償100億

2019-09-10 10:55

高鐵延屏東市 業者：不如延墾丁，不然不要延

2019-09-10 10:28

準備好了！蘇貞昌：高鐵南延屏東非為選舉而為百年久遠

2019-09-10 12:18

他們為何愛噓韓國瑜？ 把小事化大源於這種心態

2019-09-10 08:00

馬英九、韓國瑜今晚再同框 行程更改韓國瑜等馬英九

2019-09-10 14:25

南延案打腫臉充胖子…屏東人要1小時1班的高鐵嗎？

2019-09-09 23:54

批柯文哲自大過河拆橋 段宜康：我承認 都是我害的

2019-09-10 09:37

高鐵南延屏東四大方案 超級比一比

2019-09-10 15:08

馬英九被韓粉噓下台…北漂正妹還原現場「3真相」：獲掌聲不難

2019-09-10 17:10

獨／立委遷戶口期限最後一天 傳彭文正已將戶籍遷台南

2019-09-10 10:17

高鐵南延到屏東 經高雄車站經費估約需1217億

2019-09-10 11:02

韓國瑜造勢毀草皮 新北市追討21萬超額費

2019-09-10 10:40

韓國瑜貼圖網址變無效 韓粉急：他奶奶的我無法購買

2019-09-09 22:43

學者看聯合報總統民調：未表態比率高 選情尚難估

2019-09-10 00:41

蔡正元為罹癌女兒2度聲請解禁去上海 法官又不准

2019-09-10 15:54

郭台銘若不選？ 柯文哲：我可能會天人交戰

2019-09-09 22:17

高鐵南延屏東！ 前副議長陳宏宗酸：建花東高，就投她

2019-09-10 10:39

索羅門民眾壓倒性挺台 憂中國掌控經濟

2019-09-10 08:29

選前利多 退休老農研議至少月領1萬

2019-09-10 00:00

最新總統民調蔡贏韓柯 但有這隱憂

2019-09-10 12:40

堅持要與馬英九同台 韓國瑜晚間米粉會提前1.5小時

2019-09-10 14:49

向郭董求償100億？ 律師：裁判費要繳納6722萬唷！

2019-09-10 11:48

新北造勢有心結？ 馬英九晚間台北場造勢不與韓國瑜同台

2019-09-10 13:30

韓國瑜對郭台銘有期許 郭辦：現在說期許太晚

2019-09-10 12:12

蘇揆今宣布高鐵南延屏東 左營案可能起死回生

2019-09-10 00:03

韓國瑜爆粗口惹議 蘇揆：不知國民黨為何提名這樣的人

2019-09-10 11:03

加拿大軍艦渥太華號 穿越台灣海峽中

2019-09-10 14:02

陸軍9億兵舍月祥樓落成 蔡總統視為軍事改革成效指標

2019-09-10 13:06

【即時短評】扁屢踩紅線 中監兩套標準司法威信掃地

2019-09-09 23:03

誰可能被棄保 前民進黨主席許信良：韓國瑜大於郭台銘

2019-09-10 16:46

粉絲買不到「氣氣氣氣氣」 韓國瑜貼圖重新上架了！

2019-09-10 00:18

高鐵南延案 高市府盼深入高雄「別卡韓考量」

2019-09-10 00:18

郭台銘的考卷過關了？ 柯文哲：還不完全但大概可以

2019-09-09 21:49

四案中出線？左營案財務效益仍無解

2019-09-10 00:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top