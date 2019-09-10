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影／高鐵南延屏東 蔡英文：打通台灣任督二脈

2019-09-10 17:44聯合報 記者林雍琁╱即時報導

行政院蘇貞昌今天(10日)返回家鄉屏東視察交通建設，並帶來大禮，宣布「高鐵南延」，他表示屏東人盼望高鐵延伸到屏東已經非常久了，因此請交通部把規劃案讓各界了解，而總統蔡英文表示高鐵延伸到屏東這個案子，在行政部門裡已經討論很久了，她說這是台灣整體國土規劃，希望整合西岸的高鐵系統與東岸的快鐵系統，連結成全台快速軌道網路，對打通台灣任督二脈是非常重要的。

行政院長蘇貞昌手拿撞球桿，圖文並茂有備而來簡報高鐵延伸屏東路線與財政規劃。記者劉...
行政院長蘇貞昌手拿撞球桿，圖文並茂有備而來簡報高鐵延伸屏東路線與財政規劃。記者劉學聖／攝影
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高鐵蔡英文蘇貞昌行政院
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