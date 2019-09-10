提名黃國昌選總統？時力：正在考量 是選項之一
時代力量今日召開決策委員會會後記者會，宣布正式提名賴嘉倫代表時力，參選新北市第十二選區立委。關於自提總統候選人議題，時力祕書長吳佩芸表示，徵召黨籍立委黃國昌也為考量選項之一，接下來將送交決策委員會討論，再送交黨代表大會決定。
吳佩芸表示，各界所關心的時力自提總統人選的部分，由於時力在2016年有超過規定門檻，已取得2020 大選總統候選人提名的資格，對於選民的託付，時力將審慎評估討論，黨中央秘書處也將針對選情進行分析，並提出具體的人選。吳說，徵召黃國昌也為考量選項之一，接下來將送交決策委員會討論，再送交黨代表大會決定。
吳佩芸表示，時力決策委員會今通過決議，正式發布新北市第十二選區由黃國昌辦公室主任賴嘉倫出戰；吳說，該選區幅員廣大，但賴嘉倫已有多年在地服務經驗，勤跑基層，相信一定能在選民的支持下順利黨選；對民進黨可能徵召外號「太陽花女戰神」的賴品妤投入該區，吳佩芸表示，對於各政黨下一步要如何走，時力都樂觀以對。她也綜合報告時力目前已提名六位區域立委候選人的選戰規畫，強調黨中央將全力輔選，展開全國輔選行程。
談及與民進黨會談的部分，吳佩芸表示會繼續努力延續與民進黨對談的基礎，目前兩黨主席幕僚尚未有最新消息。吳佩芸也公開再次邀請民進黨秘書長羅文嘉，展開秘書長層級的對談。形式上是否要公開對談? 或者要談及論壇的內容主軸，像是選區、政策、候選人等等，都可以再做討論。
留言