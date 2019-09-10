刺激消費 政院又出招：非休假日也可刷國旅卡

2019-09-10 17:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



目前規定公務員在休假期間才能刷國民旅遊卡消費。行政院長蘇貞昌今年8月初要求人事行政總處檢討、鬆綁公務人員國民旅遊卡使用限制，朝非休假日消費也可適用。人事行政總處已完成相關規畫，待考試院會銜並修正相關法規後，預計9月底公布，明年1月1日上路。

中國大陸7月底宣布，從8月1日起暫停陸客來台自由行申請。行政院隨即在8月1日院會臨時動議討論交通部所提36億元「擴大秋冬國民旅遊遊獎勵計畫」，蘇貞昌並在院會指示加碼推出第二波國旅獎勵計畫，且要求人事行政總處檢討、鬆綁公務人員國民旅遊卡使用限制，朝非休假日消費也可適用，共同擴大方案推動成效。

「擴大秋冬國民旅遊遊獎勵計畫」已於9月1日上路，「各部會第二波加碼方案」也將於9月16日實施。人事行政總處副人事長蘇俊榮今天受訪表示，依蘇揆指示，鬆綁國民旅遊卡使用限制的規畫已經就緒，並送考試院，待考試院完成修改公務人員請假規則與會銜後，人事行政總處將報請行政院核定，9月底可望公布。

行政院發言人Kolas Yotaka下午表示，確已朝此方向討論，但蘇揆尚未核定。

依現行規定，公務員在休假期間才能刷國民旅遊卡消費，額度為新台幣1萬6000元，其中，8000元必須用於國旅住宿，另外8000元可用於購物；平日若要刷卡消費，必須請半天假。