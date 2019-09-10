親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
高鐵南延露曙光
總統大選觀測站
韓國瑜話題不斷
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

馬英九被韓粉噓下台 北漂正妹還原「3真相」：獲掌聲不難

Uber條款倒數27天！司機趕不及考照 交部給緩衝期

刺激消費 政院又出招：非休假日也可刷國旅卡

2019-09-10 17:10聯合報 記者林河名╱即時報導

目前規定公務員在休假期間才能刷國民旅遊卡消費。行政院蘇貞昌今年8月初要求人事行政總處檢討、鬆綁公務人員國民旅遊卡使用限制，朝非休假日消費也可適用。人事行政總處已完成相關規畫，待考試院會銜並修正相關法規後，預計9月底公布，明年1月1日上路。

中國大陸7月底宣布，從8月1日起暫停陸客來台自由行申請。行政院隨即在8月1日院會臨時動議討論交通部所提36億元「擴大秋冬國民旅遊遊獎勵計畫」，蘇貞昌並在院會指示加碼推出第二波國旅獎勵計畫，且要求人事行政總處檢討、鬆綁公務人員國民旅遊卡使用限制，朝非休假日消費也可適用，共同擴大方案推動成效。

「擴大秋冬國民旅遊遊獎勵計畫」已於9月1日上路，「各部會第二波加碼方案」也將於9月16日實施。人事行政總處副人事長蘇俊榮今天受訪表示，依蘇揆指示，鬆綁國民旅遊卡使用限制的規畫已經就緒，並送考試院，待考試院完成修改公務人員請假規則與會銜後，人事行政總處將報請行政院核定，9月底可望公布。

行政院發言人Kolas Yotaka下午表示，確已朝此方向討論，但蘇揆尚未核定。

依現行規定，公務員在休假期間才能刷國民旅遊卡消費，額度為新台幣1萬6000元，其中，8000元必須用於國旅住宿，另外8000元可用於購物；平日若要刷卡消費，必須請半天假。

蘇俊榮受訪表示，國旅卡使用鬆綁的新制，預計明年起實施，屆時公務員平常日不需請假，也可刷國旅卡消費。

行政院長蘇貞昌8月初要求人事行政總處檢討、鬆綁公務人員國民旅遊卡使用限制，朝非休...
行政院長蘇貞昌8月初要求人事行政總處檢討、鬆綁公務人員國民旅遊卡使用限制，朝非休假日消費也可適用，人事總處已完成相關規畫。聯合報資料照
分享

國旅卡行政院蘇貞昌自由行
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

中強光電推「台灣光環境獎」 3件作品入圍

2019-09-10 15:34

政府研擬 農民退休可領老農津貼及國民年金

2019-09-10 14:38

台鐵事故調查缺漏多 專家籲：速修鐵路法

2019-09-10 14:22

鐵道局、台鐵局裝瞎 運安會逛社群才知出包

2019-09-10 14:20

鐵道局穿西裝改西裝「藏針」險釀撞車、氣爆

2019-09-10 14:17

內政部：New eID比紙本身分證更能保護民眾隱私

2019-09-10 13:05

農民退休領老農津貼及國民年金？ 農委會說尚未定案

2019-09-10 11:51

新身分證侵害隱私？ 學者憂：走向對岸實名制的監控體制

2019-09-10 11:30

願景／9成塑料製、8成被丟棄…從遊樂場到墳場 回收玩具大作戰

2019-09-10 10:49

願景／木育玩具創作賽 重溫質樸美好

2019-09-10 10:47

願景／拍綠生活拿獎金 下周開始報名

2019-09-10 10:45

願景回響／長照專車難行 中市擬提高補助

2019-09-10 10:43

香蕉、鋼彈與養樂多 核廢爭議的話術迷陣

2019-09-10 09:34

遠東建築獎／ 池上穀倉藝術館 在地又前瞻

2019-09-10 00:34

遠東建築獎／改造老屋 帶動社區前行

2019-09-10 00:34

我黑鮪換日本大目鮪 陳吉仲：增加漁民收入百利無害

2019-09-09 22:46

山林管制擬大幅鬆綁 公共政策網路平台徵求意見

2019-09-09 14:58

社工薪資明年起調高 公部門可望多1500~3000元

2019-09-09 14:04

公視下任董監事 首波7人出線

2019-09-09 13:40

從《荀子》看我們與惡的距離 認識不同樣貌的人心與人性

2019-09-05 13:55

世界兩大霸權之爭；經貿金融與5G科技之戰

2019-09-05 13:55

台德炒鍋大ＰＫ 霸主出爐 牛頭牌五大優點完勝

2019-09-02 00:00
看更多

熱門文章

天下調查縣市長滿意度 韓國瑜墊底、潘孟安第一

2019-09-10 12:25

高鐵南延傳將拍板六塊厝站 遭批「政治決定會禍延子孫」

2019-09-09 21:28

蘇揆明宣布高鐵南延 民進黨內支持「左營案」

2019-09-09 19:14

韓營發六大任務 要韓粉幫韓國瑜多交友少結仇

2019-09-10 12:57

政院人士證實 蘇貞昌明宣布高鐵南延

2019-09-09 18:31

郭董想參選總統造成黨員身心傷害？ 律師提告求償100億

2019-09-10 10:55

菲國海軍艦艇通過台灣海峽 接受海巡澎湖艦導航

2019-09-10 12:03

高鐵延屏東市 業者：不如延墾丁，不然不要延

2019-09-10 10:28

準備好了！蘇貞昌：高鐵南延屏東非為選舉而為百年久遠

2019-09-10 12:18

高鐵南延？學者：一小時只有一班車屏東人要嗎

2019-09-09 20:54

霸氣十足！ 蘇貞昌談高鐵南延 手上竟握這一根

2019-09-10 13:20

他們為何愛噓韓國瑜？ 把小事化大源於這種心態

2019-09-10 08:00

南延案打腫臉充胖子…屏東人要1小時1班的高鐵嗎？

2019-09-09 23:54

馬英九、韓國瑜今晚再同框 行程更改韓國瑜等馬英九

2019-09-10 14:25

上台演講錯了嗎？ 陳水扁嗆：來抓啊！別逼我選總統

2019-09-09 18:58

批柯文哲自大過河拆橋 段宜康：我承認 都是我害的

2019-09-10 09:37

獨／立委遷戶口期限最後一天 傳彭文正已將戶籍遷台南

2019-09-10 10:17

高鐵南延到屏東 經高雄車站經費估約需1217億

2019-09-10 11:02

韓國瑜貼圖網址變無效 韓粉急：他奶奶的我無法購買

2019-09-09 22:43

郭台銘若不選？ 柯文哲：我可能會天人交戰

2019-09-09 22:17

學者看聯合報總統民調：未表態比率高 選情尚難估

2019-09-10 00:41

捨F-35就F-16C/D戰機 國防部公開説明原因了

2019-09-10 16:12

韓國瑜造勢毀草皮 新北市追討21萬超額費

2019-09-10 10:40

索羅門民眾壓倒性挺台 憂中國掌控經濟

2019-09-10 08:29

政院釋利多高鐵南延 蔣月惠：開票就知道民眾要不要

2019-09-09 20:11

「問世間情是何物」 韓國瑜推新貼圖「韓總日常」

2019-09-09 19:52

高鐵南延成真？ 從蔡英文、賴清德到蘇貞昌都曾這麼說

2019-09-09 20:44

高鐵南延屏東四大方案 超級比一比

2019-09-10 15:08

高鐵南延屏東！ 前副議長陳宏宗酸：建花東高，就投她

2019-09-10 10:39

向郭董求償100億？ 律師：裁判費要繳納6722萬唷！

2019-09-10 11:48

最新總統民調蔡贏韓柯 但有這隱憂

2019-09-10 12:40

蘇揆今宣布高鐵南延屏東 左營案可能起死回生

2019-09-10 00:03

韓國瑜對郭台銘有期許 郭辦：現在說期許太晚

2019-09-10 12:12

新北造勢有心結？ 馬英九晚間台北場造勢不與韓國瑜同台

2019-09-10 13:30

選前利多 退休老農研議至少月領1萬

2019-09-10 00:00

【即時短評】扁屢踩紅線 中監兩套標準司法威信掃地

2019-09-09 23:03

蔡正元為罹癌女兒2度聲請解禁去上海 法官又不准

2019-09-10 15:54

堅持要與馬英九同台 韓國瑜晚間米粉會提前1.5小時

2019-09-10 14:49

韓國瑜爆粗口惹議 蘇揆：不知國民黨為何提名這樣的人

2019-09-10 11:03

郭台銘的考卷過關了？ 柯文哲：還不完全但大概可以

2019-09-09 21:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top