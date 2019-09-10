蔡英文肯定鄭文燦市長 要柯市長專心市政

2019-09-10 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



總統蔡英文今天下午，由桃園市長鄭文燦等陪同，出席原住民族文化健康站計畫負責人研習營，媒體聯訪提問蔡針對台北市長柯文哲對扁案看法。蔡英文表示，近來柯市長的指教蠻多的，與其事事評論，倒不如專心地把他的市政做好，並請在旁六都評比第一名市長鄭文燦，發表如何專注市政。

媒體提問蔡英文，前總統陳水扁一直踩紅線，國民黨批評綠營對他輕放，柯市長也說這件事，在2012年早就應該處理了。蔡英文回應表示，還是持續關心陳前總統的健康狀況，其他事情由司法機關來決定。近來柯市長的指教蠻多的，與其事事評論，倒不如專心地把他的市政做好。

蔡英文接著要站在她身旁，六都評比第一名的市長鄭文燦代答及發表市政工作心得。鄭文燦表示，當市長要專注，要一步一腳印，市政是累積的；要熟悉市政，坦白講是需要時間的，如果說要競選總統或其他工作，勢必是要分心的，這是一個無可迴避的問題。

蔡英文也接著表示，民選的首長都背負民意很大的壓力，人民投票給我們，就表示人民對我們是有期待的，把我們的工作做好；同樣的道理，現任的市長們，包括鄭文燦，都應該以市政來優先。

媒體提問高雄市長韓國瑜在造勢場合，對反送中事件表示，「別人在流血，您在補血」及脫口爆粗口。蔡英文回應表示，香港的事情全世界都很關心，全台灣的人都很關心，作為總統也應該表達我們的關心跟關切，這個是一個很嚴肅的議題，大概只有國民黨把它當作選舉的議題在看吧。