柯文哲組黨後明首次施政報告 藍、綠黨團都要杯葛

2019-09-10 15:56 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北市議會今天開議，市長柯文哲明天將至議會進行施政報告，這也會期也是柯文哲籌組台灣民眾黨後第一個會期，藍、綠黨團均要求柯文哲說清楚黨、政分際，若柯不釐清，將進行杯葛，不讓柯文哲輕易上台進行施政報告。

國民黨北市議會黨團書記長應曉薇說，黨團會要求柯文哲表態選不選總統，也預料柯文哲會說一些似是而非的答案，會杯葛柯文哲上台。尤其市長選不選總統事關議員未來監督市政的方向，且柯文哲公器私用的問題，一直沒有改善，反而更糟糕，市政府很多的事務官、政務官被暗示去選立委或任不分區立，如果要推舉這些人，是不是要請辭。

至於要求請辭對象，是否包括學姐黃瀞瑩和社會局長室祕書蔡宜芳，應曉薇指出，她預料柯文哲會說還沒有決定這類的答案，但身為市長不能夠完全靠小聰明過關。

另外，郭、柯合作逐漸成形，據指出，柯文哲中秋連假，將分別走訪高雄、台中，議會期間仍趴趴走。應曉薇說，如果柯文哲不選，要不要駐守台北，要不要把台北市百業蕭條的問題趕快解決，另外，還有大巨蛋，5年還在搖擺。

民進黨團總召張茂楠說，柯文哲籌組台灣民眾黨，但沒有黨部的位置或人員上班的地方，大家會疑惑，以後柯文哲什麼時間做黨魁、什麼時間做市長，黨政的分際在哪，要做釐清。像是如果上班時間用公家電話聯絡黨務，算不算占公家便宜。

張茂楠指出，其他的市政議題，包括大巨蛋、北流、北藝、雙子星。其中大巨蛋部分，黨團昨開會決議，將再請柯文哲至議會針對大巨蛋做專案報告，目前柯文哲看來有意讓大巨蛋有條件續蓋完成。