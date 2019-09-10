蔡正元為罹癌女兒2度聲請解禁去上海 法官又不准

2019-09-10 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



國民黨政策會前執行長蔡正元被控掏空中影因「三中案」被訴，偵查中被限制出境；去年，蔡以長女罹癌、並美國治療為由，向法院聲請解除限制出境處分，去年9月裁定駁回，蔡1年後捲土重來，以同樣理由再聲請解除限制出境，法官審酌，今天仍駁回蔡的聲請案。

蔡正元去年8月遞狀指，長女罹患癌症，於美國治療，經美國治療機構主治醫師來函，希望他能前去探視病患；蔡說，他沒有拋棄妻、女逃亡的可能，希望能解除限制出境、出海處分，被法官駁回在前。

不過，法院審理「三中案」速度不快，蔡正元月前再遞狀稱，他於2017年11月14日裁定停止羈押並限制出境、出海，因長女的癌症，需至上海市中醫醫院住院治療，主治醫師希望他前往協同辦理住院及討論病情，以利後續治療，蔡表示，願提出保證金或保證書作擔保。

法官再次審理認為，蔡正元在台灣、香港、大陸有相當資產及社群網絡，具備在國外長期居住發展的條件，蔡在台雖有妻、女，但重大案件常見犯嫌於國內尚有親友的情況下仍棄保潛逃。

裁定書指出，蔡正元稱有赴上海確認女兒後續就診的必要，但他所提事證，證明女兒罹癌症已於美國進行診療，並得出院後搭機前往上海市為術後診療，蔡的女兒是否斷無返台為後續醫療行為的可能，實有疑義。

法官認為，蔡正元與醫師商討治療計畫，可利用撥打電話、視訊方式與當地醫生連繫、討論，難以認定他確有出國的急迫性與必要性，如准予解除限制出境、出海處分，將有久滯國外不歸、審判難以進行之虞，蔡所聲請為無理由，應予駁回。