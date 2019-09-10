2019雙十國慶LOGO主視覺出爐！一次回顧近三年的經典設計

2019-09-10 15:31 未來城市@天下 文・未來城市編輯部



中華民國國慶籌備會今天在官方臉書「中華民國 慶國慶」，發布2019年國慶設計理念。

文字主題是「2019 Taiwan Forward 攜手世界 台灣耀飛」，設計則以大地綠與熱情紫為主，前者「展現台灣人的積極、活力」，後者「秀出台灣的友善、好客」，搭配輔色藍、靛、黃、橘，如同孕育我們的土地，包容多元聲音，造就無限可能。如箭頭般往右上前進的雙十符號，則象徵台灣追求進步的腳步不曾停歇。

經典回顧｜2018年國慶LOGO主視覺

國慶大會主題為「台灣共好」，LOGO以繽紛顏色，包括藍、綠、黃，象徵多元族群的人民，顏色相互交疊象徵台灣人的和諧包容。

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設計師｜葉忠宜

日本京都造形藝術大學研究所畢業。卵形oval-graphic平面設計工作室負責人。企劃、翻譯知名字體設計師小林章所有著作，之後統籌製作華文圈首本Typography設計專業雜誌《字誌》，並與出版社共同策劃設計教育書系《Zeitgeist》。

作品多次入選Tokyo TDC，曾入選布魯諾國際雙年展、莫斯科國際平面設計雙年展金峰獎。獲台灣shopping design 2017 best 100 年度設計師獎、2018年度設計獎及Lavie 2017年度最佳創意新星獎。

經典回顧｜2017年國慶LOGO主視覺

國慶大會主題為「2017一起更好-Better Taiwan」，LOGO以台灣重要傳統工藝紡織，層層交織象徵不同世代人民交接傳承，一起編織台灣未來。

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設計師｜鄭司維

現任國立臺灣科技大學設計系專技副教授，曾任點石設計有限公司的共同創辦人。在平面設計領域有二十多年經驗，曾獲第13屆美國獨立音樂獎最佳唱片包裝設計獎、台灣第24屆傳藝類金曲獎最佳唱片包裝獎，並獲第52屆葛萊美獎最佳唱片包裝設計獎提名。擔任過2019台灣國際平面設計獎、2016 iF student design award、2015金點概念設計奬、2102臺灣國際學生創意設計獎等重要競賽評審。

經典回顧｜2016年國慶LOGO主視覺

國慶大會主題為「台灣有你真好」，LOGO設計以繽紛華麗的顏色象徵多元族群的人民，以不同顏色緊密交疊，象徵台灣人的和諧包容。

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設計師｜賴柏燁

曾任誠品書店設計，誠品書店駐香港設計。設計作品包含：2017年臺灣職棒明星賽視覺、唱片包裝（八十八顆芭樂籽、豬頭皮等）、桌上遊戲「台北大空襲」和「高雄大空襲」的美術設計、書籍設計等。

2019年作品——綠色和平《漁你有關》、林文中舞團《風起》被主動提名國際設計獎項「A」的殊榮。

「全文轉載自未來城市(2019年國慶logo設計出爐 大地綠配熱情紫)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

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