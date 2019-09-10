他去年也主張高鐵南延屏東 結果回應負面多於正面...

2019-09-10 14:46 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



高鐵通車12年後，行政院長蘇貞昌今天回到故鄉屏東正式宣布高鐵南延屏東。蘇貞昌說，這是為了「西部高鐵、東部快鐵」，以快速鐵路網提升台灣競爭力，讓每位國民都有快速安全回家的路，蘇貞昌雖未拍板哪一條路線，但他指示交通部一定要考量施工難易度；至於財務，他說不是只看眼前，而應考慮整個社會成本，明年起國家預算歲入及歲出首度出現平衡，一切都已經準備好了。

前行政院長張善政標註「國家建設不分藍綠」、「從善如流」，在臉書發文表示，昨天晚上，直播討論高鐵南延案後，馬上有網友幫他做了一張圖，實在太威了！

張善政說，去年四月、十月，他在臉書上主張高鐵南延屏東。網路上的回應，負面多於正面，他還花了不少力氣釐清一些質疑。大概看他是藍營退職政務官的關係，當時身為屏東縣執政的民進黨，也沒有聲援。

蘇貞昌院長今天南下屏東宣布重大交通政策，就是高鐵南延屏東了。蘇院長視察的六塊厝，聽說是南延的終點。很可惜，就這樣決定南延到六塊厝嗎？還是有其他更有長期眼光、效益的地點呢？重大交通建設，動輒十年以上，我們要有二十年的規劃眼光，也等於是在替子孫輩規劃他們未來的台灣。