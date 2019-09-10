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順澤宮幸運帽讓他爆紅 挪威選手：我真的好愛台灣！

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他去年也主張高鐵南延屏東 結果回應負面多於正面...

2019-09-10 14:46聯合報 記者林文義╱即時報導

高鐵通車12年後，行政院長蘇貞昌今天回到故鄉屏東正式宣布高鐵南延屏東。蘇貞昌說，這是為了「西部高鐵、東部快鐵」，以快速鐵路網提升台灣競爭力，讓每位國民都有快速安全回家的路，蘇貞昌雖未拍板哪一條路線，但他指示交通部一定要考量施工難易度；至於財務，他說不是只看眼前，而應考慮整個社會成本，明年起國家預算歲入及歲出首度出現平衡，一切都已經準備好了。

前行政院長張善政標註「國家建設不分藍綠」、「從善如流」，在臉書發文表示，昨天晚上，直播討論高鐵南延案後，馬上有網友幫他做了一張圖，實在太威了！

張善政說，去年四月、十月，他在臉書上主張高鐵南延屏東。網路上的回應，負面多於正面，他還花了不少力氣釐清一些質疑。大概看他是藍營退職政務官的關係，當時身為屏東縣執政的民進黨，也沒有聲援。

蘇貞昌院長今天南下屏東宣布重大交通政策，就是高鐵南延屏東了。蘇院長視察的六塊厝，聽說是南延的終點。很可惜，就這樣決定南延到六塊厝嗎？還是有其他更有長期眼光、效益的地點呢？重大交通建設，動輒十年以上，我們要有二十年的規劃眼光，也等於是在替子孫輩規劃他們未來的台灣。

國家建設不分藍綠，雖然他對民進黨政府前瞻計畫有許多異見，但是他支持高鐵南延，而且會特別規劃韓國瑜的政見聚焦在協助屏東縣政府就高鐵沿線廊帶、周邊土地及場站開發，讓外部效益內部化，促使產業進駐、人口回流、提升就業機會，翻轉屏東，來抒解外界對投資效益的顧慮。屏東有高鐵，讓南部民眾回家方便、鼓勵企業南移、促進國境之南觀光，都是可以樂觀期待！

在高鐵通車12年後，行政院長蘇貞昌今天回到故鄉屏東正式宣布高鐵南延屏東，有人為張...
在高鐵通車12年後，行政院長蘇貞昌今天回到故鄉屏東正式宣布高鐵南延屏東，有人為張善政做了一張圖。取自臉書
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屏東縣政府高鐵蘇貞昌
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