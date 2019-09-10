郭、柯聯手 蔡壁如、蔡沁瑜下午至中選會詢問連署事宜

2019-09-10 14:46 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



外傳鴻海集團創辦人郭台銘將在中秋節後登記參選總統，面對總統獨立參選人登記9月17日截止，郭、柯聯手態勢成形。市府顧問蔡壁如、永齡基金會副執行長蔡沁瑜今天下午3時至中選會詢問連署事宜。

台北市長柯文哲日前訪，面對總統獨立參選人連署登記9月17日截止，柯文哲以「台灣歷史上最關鍵的8天」來形容。