柯文哲提北市居住正義2.0 民團：中央不願改革效果有限

2019-09-10 14:43 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ╱即時報導



台北市政府今天舉行「台北市居住正義2.0」記者會，針對北市府提出的四大目標，民間團體坦言，健全房市重點的確是房市資訊透明與房產稅制，但主要法源機制在中央，如中央不願意啟動相關修法及政策調整，台北市僅能在一定程度內做微調、效果有限。

台北市長柯文哲今表示，居住正義2.0有四大目標，包括社會住宅達5萬戶，單一且自住實施輕稅0.6%，租金補貼從1.4萬戶提升至2.0萬戶，支持實價登錄營造公開透明的房地市場等。

針對柯文哲提出的4大目標，都市改革組織、崔媽媽基金會、社會住宅推動聯盟等長期關注居住議題的民間團體表示，台北市政府規劃與動工最多的社會住宅，率先落實住宅法可負擔租金的制度，建置住宅資訊平台，也辦理多個創新性實驗計畫，如青年回饋入住、青銀共居，這些民間團體都有看到。

但民間團體認為，近10年來政府對於高房價與居住困難的對應政策，多著重在「住宅補貼」，卻始終迴避造成此問題的制度改革。台灣即便真的8年蓋出20萬戶社會住宅，也僅佔總住宅戶數的2.2%，但另外將近98%的購屋與租屋市場若無法進行改革，台北市若無法有效合理化房價，或讓年輕人買不起至少也要租的到、租的好，社會住宅努力蓋還會是供不應求。

民間團體說，肯定柯文哲提出多項健全房市的主張，健全房市重點的確是房市資訊透明與房產稅制，但主要法源機制在中央，中央若不願意啟動相關修法及政策調整，台北市僅能在一定程度內做微調。

民間團體也共同提出三大建議：第一，中央要進行改革，包括儘速通過實價登錄2.0以及房屋稅條例修法；第二，應首重擴大租屋市場供給，讓市民買不起至少也要租得到、租得好。相較於減免一屋自住者稅賦，稅制合理化更優先且重要的是縮減三戶自住戶數認定、並搭配提高「非自住且未出租」住宅持有稅賦，以有效促成空屋轉為租屋；第三，住宅政策要購屋、租屋、社宅三管齊下，增加社會住宅數量絕對仍有其必要，北市府除持續興建完成前四年規劃設計案件外，仍應該在接下來三年多結合民間力量推動更多新的興辦計畫。