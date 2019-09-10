施政滿意度不佳 高市府：受參選政治議題影響

2019-09-10 14:27 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



天下雜誌2019年縣市首長施政滿意度調查，北、高市長柯文哲和韓國瑜，滿意度在22個縣市首長中，分居第20名和22名。

WeCare尹立、前金區三川里長莊晉勳，及基進李雨蓁、張博洋等人針對韓國瑜在天下雜誌縣市長滿意度調查的成績表示，天下雜誌縣市首長滿意度調查，韓國瑜擔任市長9個月，施政完全荒腔走版，在天下雜誌公布的調查，全台灣只有22個縣市，他就排第22。難道天下也是黑韓產業鏈嗎？天下雜誌每年都做這樣的調查，是非常公正客觀的評比數字。

高雄市政府表示，根據天下雜誌調查，市長韓國瑜個人受到參選政治議題影響了高雄市民滿意度，不過在全國民眾票選最好首長排名列第3。

高雄市政府指出，政府施政具延續性，調查中經濟力、環境力、施政力、文教力、社福力等5力都是依據2018的數字統計。