施政滿意度不佳 高市府：受參選政治議題影響
天下雜誌2019年縣市首長施政滿意度調查，北、高市長柯文哲和韓國瑜，滿意度在22個縣市首長中，分居第20名和22名。
WeCare尹立、前金區三川里長莊晉勳，及基進李雨蓁、張博洋等人針對韓國瑜在天下雜誌縣市長滿意度調查的成績表示，天下雜誌縣市首長滿意度調查，韓國瑜擔任市長9個月，施政完全荒腔走版，在天下雜誌公布的調查，全台灣只有22個縣市，他就排第22。難道天下也是黑韓產業鏈嗎？天下雜誌每年都做這樣的調查，是非常公正客觀的評比數字。
高雄市政府表示，根據天下雜誌調查，市長韓國瑜個人受到參選政治議題影響了高雄市民滿意度，不過在全國民眾票選最好首長排名列第3。
高雄市政府指出，政府施政具延續性，調查中經濟力、環境力、施政力、文教力、社福力等5力都是依據2018的數字統計。
高雄市政府說，而韓國瑜市長上任以來，積極招商引資、吸引觀光客，上半年住宿高雄的國內外旅客較去年成長21%，農漁產品外銷量超越去年全年，而今年1至8月已確認的重大民間投資金額1840億元，可望創造就業機會超過15300個，天下雜誌民調也指出高雄市就業機會上半年提升至第10名，然而政績發酵需要時間，不夠令民眾滿意的部分市府團隊未來也會持續努力。
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