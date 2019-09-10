親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
高鐵南延露曙光
總統大選觀測站
韓國瑜話題不斷
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

天下雜誌調查縣市長滿意度 韓國瑜墊底、潘孟安第一

川普新印太策略：自由聯繫邦將「強勢回歸」國際舞台？

韓營發六大任務 要韓粉幫韓國瑜多交友少結仇

2019-09-10 12:57聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

韓國瑜北部競選辦公室副執行長孫大千對韓粉發出六大任務，「政壇中，錦上添花者多，雪中送炭者少，本就是常態。人情冷暖，放在心裡就好，不必宣洩情緒」希望韓粉幫韓國瑜多交朋友，少結仇人。

孫大千在臉書貼文再一次感謝所有的庶民夥伴，稱大家是真正的英雄。這是一個「庶民」也可以成為「太陽」的時代！每一位支持韓國瑜的庶民夥伴，都是一顆令人驕傲的小太陽，滙集眾人的光亮，才能成就了這次光芒萬丈的草根運動。

孫大千接著提到，為了能夠在2020年改變台灣的命運，懇請每一位庶民韓粉，在接下來的一百多個日子裡，完成下面幾項任務：

第一，對於不同的意見和批評，可以全力辯護，但是不要謾罵。

第二，政壇中，錦上添花者多，雪中送炭者少，本就是常態。人情冷暖，放在心裡就好，不必宣洩情緒。要幫韓國瑜多交朋友，少結仇人。

第三，韓國瑜陣營最大的對手就是自己，唯有不斷的超越自己，提升自己，強化自己，才能贏得勝利。所以，不管外在的參選人數如何變化，懇請大家堅定步伐，勇敢向前。

第四，韓國瑜陣營資源有限，請善用各位手機通訊軟體中的群組，每日將韓國瑜的政見政績和活動訊息廣泛的傳遞出去。

第五，接下來，全國各地的大小造勢活動將會全面啟動，邀請各位庶民夥伴共襄盛舉。每一位韓粉都是韓國瑜選戰過程中不可或缺的重要推手。

第六，未來可以預見到鋪天蓋地的黑韓攻擊，懇請大家相信韓國瑜，力挺韓國瑜。堅持做到「你愈黑，我愈挺」。

韓國瑜北部競選辦公室副執行長孫大千對韓粉發出六大任務，希望韓粉幫韓國瑜多交朋友，...
韓國瑜北部競選辦公室副執行長孫大千對韓粉發出六大任務，希望韓粉幫韓國瑜多交朋友，少結仇人。圖片翻攝孫大千臉書。
分享

2020選舉
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

郭董想參選總統造成黨員身心傷害？ 律師提告求償100億

2019-09-10 10:55

大選之前，中共將持續對台進行「無差別攻擊」？

2019-09-10 13:11

最新總統民調蔡贏韓柯 但有這隱憂

2019-09-10 12:40

韓粉凝聚強 柯掉粉快？ 柯幕僚分析：韓粉多在同溫層

2019-09-10 12:23

郭台銘選總統？ 黃偉哲：國民黨嘴巴不說但確實有衝擊

2019-09-10 12:23

市長兼任黨主席 柯文哲：馬、蔡都當過 ，一定經得起考驗

2019-09-10 12:22

韓國瑜對郭台銘有期許 郭辦：現在說期許太晚

2019-09-10 12:12

中秋退榮譽狀起義？ 郭辦：郭台銘仍天人交戰

2019-09-10 12:07

郭柯王民調下滑？ 柯文哲：看郭先生的步調 我還沒收到月餅

2019-09-10 12:07

律師告郭台銘求償百億 郭辦：還會有很多林憲同們

2019-09-10 12:06

滬港通除名富智康拿鴻海開刀？ 郭辦：郭台銘已無職務

2019-09-10 12:03

請李四川溝通韓朱配？ 韓國瑜：跟朱立倫有共同理想

2019-09-10 11:57

向郭董求償100億？ 律師：裁判費要繳納6722萬唷！

2019-09-10 11:48

不只三腳督？ 總統大選安維人力編組3組擴增至6組

2019-09-10 11:39

總統大選煙硝味濃 台師大教授：「換瑜」的「詭戲」

2019-09-10 10:44

批柯文哲自大過河拆橋 段宜康：我承認 都是我害的

2019-09-10 09:37

學者看聯合報總統民調：未表態比率高 選情尚難估

2019-09-10 00:41

民調三強鼎立 韓郭蔡陣營這麼說…

2019-09-10 00:27

郭台銘若不選？ 柯文哲：我可能會天人交戰

2019-09-09 22:17

郭台銘的考卷過關了？ 柯文哲：還不完全但大概可以

2019-09-09 21:49

韓國瑜民調落後蔡郭 韓陣營分析有這4個原因

2019-09-09 17:20

郭台銘得票有罩門？蔡正元：經濟選民不會造勢拉票

2019-09-09 16:24

六縣市過半選民不支持蔡英文連任 失業率、低薪問題是主因

2019-09-09 15:59

蔡英文民調暫居領先 蔡辦：國政辦好最重要

2019-09-09 15:29

傳郭台銘中秋節將發退黨聲明 郭辦回應了

2019-09-09 14:50

影／郭與柯合作「柯一聲令下 8成柯粉投郭」

2019-09-09 14:08

影／送月餅給柯 郭營：我們會夾紙條

2019-09-09 14:08

郭台銘913發表退黨聲明？2020總統大選三腳督成定局

2019-09-09 13:55

蔡英文幕僚：2020是失分戰 最不會失分的獲勝

2019-09-09 12:59

幫郭台銘衝連署？柯營：準備好了 就等柯文哲一聲令下

2019-09-09 12:21

郭陣營盼會柯文哲送月餅：會應柯市長期待夾紙條

2019-09-09 12:04

蔡英文競選主軸有意思？胡幼偉：她把國安牌讓給韓國瑜

2019-09-09 11:59

郭台銘是否參選2020？柯文哲：台灣歷史上最關鍵8天

2019-09-09 11:42

臉書粉絲狂流失 柯文哲：台灣還是要成為穩固國家

2019-09-09 11:40

柯P掉粉、韓總臉書被衝康？絕地反攻 資深小編點出2關鍵

2019-09-09 10:00

2020選舉大混戰 聯合新聞網選舉專題帶你掌握所有趨勢

2019-09-05 11:00

柯P批首長PK公文高低 蘇貞昌：不是個人作秀或權位爭奪

2019-09-01 11:31

韓國瑜勝出 蔡正元：將是史上最「血腥」的大選

2019-07-15 14:34
看更多

熱門文章

韓國瑜民調落後蔡郭 韓陣營分析有這4個原因

2019-09-09 17:20

高鐵南延傳將拍板六塊厝站 遭批「政治決定會禍延子孫」

2019-09-09 21:28

蘇揆明宣布高鐵南延 民進黨內支持「左營案」

2019-09-09 19:14

高鐵要來了？蘇貞昌突通知明要南下宣布重大交通建設

2019-09-09 17:37

傳郭台銘中秋節將發退黨聲明 郭辦回應了

2019-09-09 14:50

郭台銘913發表退黨聲明？2020總統大選三腳督成定局

2019-09-09 13:55

政院人士證實 蘇貞昌明宣布高鐵南延

2019-09-09 18:31

民進黨汐止立委 傳徵召「太陽花女戰神」賴品妤

2019-09-09 17:22

韓國瑜造勢大得分 現場觀察有隱憂

2019-09-09 17:03

【重磅快評】這一小時真要命 韓國瑜大進場後的下一題

2019-09-09 17:53

韓國瑜說「他奶奶的」 王世堅：韓國瑜真的回神了

2019-09-09 16:07

馬傷心、韓傷選情 黃暐瀚：韓粉要不要韓國瑜贏？

2019-09-09 15:19

高鐵南延？學者：一小時只有一班車屏東人要嗎

2019-09-09 20:54

他們為何愛噓韓國瑜？ 把小事化大源於這種心態

2019-09-10 08:00

南延案打腫臉充胖子…屏東人要1小時1班的高鐵嗎？

2019-09-09 23:54

郭董想參選總統造成黨員身心傷害？ 律師提告求償100億

2019-09-10 10:55

郭台銘得票有罩門？蔡正元：經濟選民不會造勢拉票

2019-09-09 16:24

高鐵延屏東市 業者：不如延墾丁，不然不要延

2019-09-10 10:28

上台演講錯了嗎？ 陳水扁嗆：來抓啊！別逼我選總統

2019-09-09 18:58

六縣市過半選民不支持蔡英文連任 失業率、低薪問題是主因

2019-09-09 15:59

批柯文哲自大過河拆橋 段宜康：我承認 都是我害的

2019-09-10 09:37

列民進黨3大假消息 羅智強：請警方以陳菊標準查辦

2019-09-09 15:01

致詞被打斷是羞辱？他告訴馬家軍：這些人才是羞辱馬英九！

2019-09-09 14:41

韓國瑜貼圖網址變無效 韓粉急：他奶奶的我無法購買

2019-09-09 22:43

準備好了！蘇貞昌：高鐵南延屏東非為選舉而為百年久遠

2019-09-10 12:18

郭台銘若不選？ 柯文哲：我可能會天人交戰

2019-09-09 22:17

學者看聯合報總統民調：未表態比率高 選情尚難估

2019-09-10 00:41

「問世間情是何物」 韓國瑜推新貼圖「韓總日常」

2019-09-09 19:52

獨／立委遷戶口期限最後一天 傳彭文正已將戶籍遷台南

2019-09-10 10:17

索羅門民眾壓倒性挺台 憂中國掌控經濟

2019-09-10 08:29

政院釋利多高鐵南延 蔣月惠：開票就知道民眾要不要

2019-09-09 20:11

高鐵南延成真？ 從蔡英文、賴清德到蘇貞昌都曾這麼說

2019-09-09 20:44

馬英九致詞被打斷 韓國瑜：早上有去電致歉

2019-09-09 15:52

高鐵南延到屏東 經高雄車站經費估約需1217億

2019-09-10 11:02

【即時短評】韓國瑜是「整合不利」或「選擇隊形」？

2019-09-09 14:30

蘇揆今宣布高鐵南延屏東 左營案可能起死回生

2019-09-10 00:03

馬英九不是第一個被噓 王金平：可理解他的心情

2019-09-09 15:01

高鐵南延屏東！ 前副議長陳宏宗酸：建花東高，就投她

2019-09-10 10:39

韓國瑜造勢毀草皮 新北市追討21萬超額費

2019-09-10 10:40

【即時短評】扁屢踩紅線 中監兩套標準司法威信掃地

2019-09-09 23:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top