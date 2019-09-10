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氣爆善款交代不清？ 綠委反擊：當時3任閣揆回函沒問題

2019-09-10 12:27聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

國民黨立院黨團今上午召開「氣爆善款交代不清？御史大夫清查」記者會，民進黨籍立委劉世芳、管碧玲、賴瑞隆也火速聯合反擊，直指當時善款運用都得到時任行政院長的江宜樺、毛治國、張善政回函，確認可備查、合乎規範，「那時沒問題，選舉一到，卻每個都是問題」，痛斥國民黨團、高雄市議員陳麗娜將高雄氣爆當作選舉提款機消費。

高雄氣爆時任高雄市副市長的劉世芳表示，每年氣爆社會善款運用都會報行政院，由行政院回函高雄市府，確認均合乎規範、可備查，而回函公文的三位行政院長分別是江宜樺、毛治國、張善政。她質疑，當時回函明明都沒問題，為何每到選舉，這些善款都有問題，又再開記者會提控訴，根本是把高雄氣爆當成提款機。

管碧玲再指，氣爆資料早已公布多年，若有問題，檢調早已起訴，質疑國民黨團根本是拿著氣爆事件胡扯瞎扯，「把高雄傷痛當樂趣，一而再、再而三消費氣爆事件」。

賴瑞隆則表示，氣爆發生後，執政黨國民黨第一時間提出不立專法、不用特別預算，不立專責組織的「三不」，中央冷血對待高雄，高雄人都記得；但國民黨近5年來卻又一再清算氣爆善款運用。賴直說，就連高雄氣爆自救會長陳冠榮都捍衛稱善款專款專用、運用得當，五年來沒有不法，所有資料也送馬政府備查，痛批國民黨又為總統、立委選舉，再次消費氣爆事件。

「氣爆是高雄人心中永遠的痛」，劉世芳、管碧玲、賴瑞隆左批，藍營為選舉，頻頻攻擊、抹黑氣爆事件，右打國民黨籍高雄市議員陳麗娜為拉抬自己立委選情，一再重提高雄傷痛；劉等人並喊話，「請一直唱衰高雄氣爆的人，多多關心高雄，不要落跑。」

民進黨籍立委劉世芳、管碧玲、賴瑞隆今再批評，國民黨將高雄氣爆當政治提款機。記者賴...
民進黨籍立委劉世芳、管碧玲、賴瑞隆今再批評，國民黨將高雄氣爆當政治提款機。記者賴郁薇／攝影
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