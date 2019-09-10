親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
高鐵南延露曙光
總統大選觀測站
韓國瑜話題不斷
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

天下雜誌調查縣市長滿意度 韓國瑜墊底、潘孟安第一

川普新印太策略：自由聯繫邦將「強勢回歸」國際舞台？

阿扁嗆中監 柯文哲：2016年就應處理 現在很尷尬

2019-09-10 12:25聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

前總統陳水扁在臉書上嗆中監，表示矯正署想抓阿扁回籠，難道也要逼扁嗆說，「來抓啊！不要逼我選總統」，針對民進黨不能處理扁的問題，台北市長柯文哲今上午受訪時表示，這他早就講過，2016年是最好的解決時間，他當時就一直勸民進黨應該就把它處理，「現在這樣就尷尬，我也不曉得現在怎麼辦。」

柯文哲上午參加居住正義2.0記者會，會後接受媒體聯訪，針對阿扁問題，他表示，在趙少康節目也講了，2016是最好解決的時間，那時候是小英上台民調最高的時候，把這事情做一個歷史性的解決。

柯說，他每次都說，中共都有辦法處理毛澤東問題，想想當年毛澤東四人幫文化大革命，還是要做一個蓋棺論定，不然國家沒有辦法往前走。

柯說，2016年其實最好的處理時間，當時小英沒處理，現在再叫她處理，看就更困難，變成很尷尬。即使他是扁的醫生，在保外就醫名下，每天在寫勇哥物語，就覺得三條線了，現在還上台演講、幹什麼，這有沒有符合保外就醫條件？你問我我也答不出來。

柯說，當時扁真的有病，但老實講現在這局面問他，他是覺得很尷尬，畢竟他曾經是扁的醫療小組負責人，當時也一直勸民進黨2016年應該處理，總要交代一下，到底錢是怎麼一回事，要對社會有個交代，也不是無條件特赦，要有一個處理，不管是73分帳64分帳，總是要有一個處理，現在這樣就尷尬，我也不曉得現在怎麼辦，當時就勸小英處理，現在就不行。

台北市長柯文哲上午參加居住正義2.0記者會，會後接受媒體聯訪。記者魏莨伊／攝影
台北市長柯文哲上午參加居住正義2.0記者會，會後接受媒體聯訪。記者魏莨伊／攝影
分享

柯文哲陳水扁
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

天下調查縣市長滿意度 韓國瑜墊底、潘孟安第一

2019-09-10 12:25

「忠於政黨的法官依然橫行」施明德：台灣司法靠拜拜

2019-09-10 12:22

韓營發六大任務 要韓粉幫韓國瑜多交友少結仇

2019-09-10 12:57

氣爆善款交代不清？ 綠委反擊：當時3任閣揆回函沒問題

2019-09-10 12:27

韓國瑜爆粗口 林右昌：汙名化庶民也教壞囝仔大小

2019-09-10 11:39

馬被噓下台 侯友宜喊話：尊重別人才能獲得支持

2019-09-10 11:21

小英、陳菊、陳明文以訟止謗 蔡正元：還是以訟止血？

2019-09-10 11:19

索羅門民眾壓倒性挺台 憂中國掌控經濟

2019-09-10 08:29

熱門文章

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top