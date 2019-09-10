阿扁嗆中監 柯文哲：2016年就應處理 現在很尷尬

2019-09-10 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



前總統陳水扁在臉書上嗆中監，表示矯正署想抓阿扁回籠，難道也要逼扁嗆說，「來抓啊！不要逼我選總統」，針對民進黨不能處理扁的問題，台北市長柯文哲今上午受訪時表示，這他早就講過，2016年是最好的解決時間，他當時就一直勸民進黨應該就把它處理，「現在這樣就尷尬，我也不曉得現在怎麼辦。」

柯文哲上午參加居住正義2.0記者會，會後接受媒體聯訪，針對阿扁問題，他表示，在趙少康節目也講了，2016是最好解決的時間，那時候是小英上台民調最高的時候，把這事情做一個歷史性的解決。

柯說，他每次都說，中共都有辦法處理毛澤東問題，想想當年毛澤東四人幫文化大革命，還是要做一個蓋棺論定，不然國家沒有辦法往前走。

柯說，2016年其實最好的處理時間，當時小英沒處理，現在再叫她處理，看就更困難，變成很尷尬。即使他是扁的醫生，在保外就醫名下，每天在寫勇哥物語，就覺得三條線了，現在還上台演講、幹什麼，這有沒有符合保外就醫條件？你問我我也答不出來。