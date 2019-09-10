「忠於政黨的法官依然橫行」施明德：台灣司法靠拜拜

2019-09-10 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



民進黨前主席施明德。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民進黨前主席施明德今在臉書分享世新大學客座教授王健壯在「聯合報名人堂」的評論文章「這麼多奇奇怪怪的司法作為」，施表示，幾年前曾碰到一個法官在稱讚他對台灣民主化自由化的重大貢獻後，呑一口口水竟然説：「我是綠色法官，你不答應和解，我下午就判你輸」。施感慨，台灣司法有不可預測性，「台灣司法必須靠拜拜，司法界不會引以為恥嗎？」

施明德表示，在肅殺的蔣家戒嚴統治時代，他曾提出台灣民主五大害：「黨禁、報禁、戒嚴令、萬年國會、司法不義」。在美麗島軍法大審中，他一再提及「黨禁、報禁、戒嚴令、萬年國會」而沒有攻擊「司法不義」。因為他不願被攻擊為「干預」司法。

他說，今年是美麗島事件40周年了，可是40過去，黨禁、報禁、戒嚴令、萬年國會俱往矣，但「司法不義」依舊生龍活虎。「面對司法不義，你碰它會被罵干預司法。你放任它，它就是萬年不義！」

施明德舉例，幾年前，關於王世堅毀謗他的案子一審時，他就曾碰到一個法官在稱讚他對台灣民主化自由化的重大貢獻後，呑一口口水竟然説：「我是綠色法官，你不答應和解，我下午就判你輸！」「果然，早上才開第一次庭下午他就判我敗訴。這樣忠於政黨的法官依然可以橫行，也將領終身俸！」

施明德表示，台灣司法的不可預測性，正如林向愷敎授當被告時對我説的：「我媽媽叫我要去各廟宇拜拜」。「台灣司法必須靠拜拜，司法界不會引以為恥嗎？」