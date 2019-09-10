不只三腳督？總統大選安維人力編組3組擴增至6組

2019-09-10 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國家安全局針對第15任總統、副總統選舉安全維護人力，原本僅規劃3個基本編組，但研判二合一選舉朝野情勢複雜，國安局現已將安維人力編組擴大為6組，目前「安維專精」訓練已準備進入模擬訓練階段，計畫11月1日完訓成軍。擴編所需相關設備如增購防彈衣與據點設施等，必要時動用預備金支應。

因應總統府侍衛室紀律問題，國安局近期設計出標準格式的檢查表與自檢表，交由各侍衛室執行，並由國安局副局長層級率特勤中心首度至各警衛室進行督考，8月27日進行首次巡檢後，昨日並第二度執行。國安局長邱國正也以秋節慰勉的名義，親赴各侍衛室拜會，慰勉隨扈。

官員透露，包括永和侍衛室在內，在侍衛長陪同下，相關編組均接受特勤中心督考，人員與勤務平靜正常如昔，未來每月一次，得併同特殊勤務共同實施，由國安局統籌督考總統府侍衛室勤務與紀律的模式已確定成型。

此外，國安局已在今年度（108）預算中啟用安全維護人員訓練與編組相關預算，針對第15任總統、副總統選舉各候選人據點採購隨扈使用的文康用品與防彈衣，同時更換部分警備車，防彈衣原本採購165件，國安局針對安全維護人力，原本僅規劃3個候選人基本編組，但先前已奉核擴增到6組，人力擴增一倍，相關預算勢必提升。官員透露，將動用預備金支應。