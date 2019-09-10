不只三腳督？總統大選安維人力編組3組擴增至6組
國家安全局針對第15任總統、副總統選舉安全維護人力，原本僅規劃3個基本編組，但研判二合一選舉朝野情勢複雜，國安局現已將安維人力編組擴大為6組，目前「安維專精」訓練已準備進入模擬訓練階段，計畫11月1日完訓成軍。擴編所需相關設備如增購防彈衣與據點設施等，必要時動用預備金支應。
因應總統府侍衛室紀律問題，國安局近期設計出標準格式的檢查表與自檢表，交由各侍衛室執行，並由國安局副局長層級率特勤中心首度至各警衛室進行督考，8月27日進行首次巡檢後，昨日並第二度執行。國安局長邱國正也以秋節慰勉的名義，親赴各侍衛室拜會，慰勉隨扈。
官員透露，包括永和侍衛室在內，在侍衛長陪同下，相關編組均接受特勤中心督考，人員與勤務平靜正常如昔，未來每月一次，得併同特殊勤務共同實施，由國安局統籌督考總統府侍衛室勤務與紀律的模式已確定成型。
此外，國安局已在今年度（108）預算中啟用安全維護人員訓練與編組相關預算，針對第15任總統、副總統選舉各候選人據點採購隨扈使用的文康用品與防彈衣，同時更換部分警備車，防彈衣原本採購165件，國安局針對安全維護人力，原本僅規劃3個候選人基本編組，但先前已奉核擴增到6組，人力擴增一倍，相關預算勢必提升。官員透露，將動用預備金支應。
國安局特勤中心2020年總統大選安維任務，全程分為籌備、整備、執行、復原等4個階段。5月進入整備階段，候選人完成正式登記之日起進入執行階段，投票日結束至明年的6月底止為復原階段。國安局大選維安組人員分階段接受「專長訓練」及「安維專精」訓練，目前已準備針對警衛對象可能遭遇的各種場合場景進行維安模擬訓練。官員表示，安維編組訓練計畫於11月1日完訓成軍。
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