民進黨擬提太陽花女神賴品妤 台聯：還沒和台聯談

2019-09-10 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



大綠、小綠競合備受關注，新北市第十二區汐止選區，民進黨擬自提人選，目前鎖定太陽花運動「女戰神」賴品妤，由於民進黨與台聯先前談合作，曾有北市松信、新北汐止兩區將共推並支持一組人參選的初步共識，台聯文宣部主任潘厚勳今天表示「請民進黨中央別忘了，還沒與台聯談共推人選的相關細節。」

民進黨目前還有5個艱困立委選區尚未完成徵召提名，原本新北第十二選區，民進黨有意禮讓現任時代力量立委黃國昌，但因黃國昌確定不選、交棒給辦公室主任賴嘉倫，民進黨規劃徵詢前立委賴勁麟之女、太陽花運動「女戰神」之稱的賴品妤參戰，迎戰國民黨參選人李永萍，目前仍在確認賴品妤的意願。不過潘厚勳今天發出新聞稿表示，賴品妤與黃國昌的辦公室主任賴嘉倫，同為優秀的太陽花學運世代，民進黨徵召賴品妤，新北第12選區是否會上演「太陽花世代對決」的戲碼，後續值得觀察。

潘厚勳表示，民進黨主席卓榮泰、黨秘書長羅文嘉、副祕書長郭昆文與台聯黨主席劉一德、副秘書長王銘源，前立委、組織部主任周倪安曾在8月23日開會研商，針對2020總統與立委選舉提名相關事宜已達初步共識，兩黨的選舉合作，包括北市松信、新北汐止兩區將共推並支持一組人參選，相關細節兩週內定案。不過至今已過三周，人選部分民進黨至今還未和台聯談相關細節的問題。對於民進黨已經規劃徵召賴品妤，令人感到意外。