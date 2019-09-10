蘇貞昌重大政策 張善政辦公室：都是行銷個人政績

2019-09-10 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團總召張善政辦公室發言人黃曼昕表示，今天行政院長蘇貞昌到屏東宣布重大的交通政策，在現場播放的簡報，幾乎都是在行銷他個人政績，到最後兩、三頁才秀出高鐵南延屏東政策，但時程、經費等細節，簡報並沒有提到，或許在行政院提供的新聞稿會有，但一個現場播放的簡報如此強調個人色彩，以及只是用好聽的標語提出建設，這不就是口號治國、選票考量嗎？

黃曼昕認為，提到最近的幾項政策，民進黨是否真心為民眾設想而做調整，還是因為選舉快到，甚至看顏色做事，公道自在人心。

黃曼昕表示，首先，老農津貼本來規畫就是4年按物價指數調整一次，和其他社福津貼一樣，在選前高調加碼，甚至還要改變調整依據，這不是為選舉是為什麼？

其二，因為中南部立委請命，所以就修改工輔法，但6月27日法案通過後，各級單位接到大量的違法工廠檢舉，請問這3個月，農委會拆了幾間，甚至民進黨政府通過的工輔法，要如何保護農地不被汙染，確保食品安全，有沒有給人民一個清楚的答案？