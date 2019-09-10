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小英、陳菊、陳明文以訟止謗 蔡正元：還是以訟止血？

2019-09-10 11:19聯合報 記者林文義╱即時報導

聯合報黑白集今天評析蔡總統、府祕書長陳菊，和英系要角陳明文，最近各為了不同原因「告人」。他們都說要「以訟止謗」，但這幾個案子明明都很容易澄清，堅持走上法院，是「以訟止謗」，還是「以訟止血」？國民黨前立委蔡正元讀後有感，認為三人的事原本可以簡單說清楚，蔡英文、陳菊和陳明文卻都選擇「告人」，說穿了，都是用司法手段來嚇阻質疑，規避說明的責任罷了。

蔡正元說，蔡總統、府祕書長陳菊，和英系要角陳明文，最近各為了不同原因「告人」。他們都說要「以訟止謗」，但這幾個案子明明都很容易澄清，堅持走上法院，是「以訟止謗」，還是「以訟止血」？

陳菊為了高雄氣爆案的善款使用，提告質疑的國民黨立委。她在臉書花了許多篇幅談自己多麼高標準，談經費使用經過審核，談自己遭到抹黑，卻隻字不提善款是否拿去補助買文具、出國，不談自己當初在相關會議上的角色，豈不怪哉？

至於高鐵上的三百萬疑雲，在蔡英文要求「持續釋疑」後，陳明文終於開記者會「澄清」。結果卻拿了自家監視器照片，說錢是銀行領出給兒子創業用，但提款紀錄卻不公開，只說「交給司法」。若真的沒問題，把資料攤開給外界檢驗，應該更能有效澄清吧！

蔡英文的博士論文案更離譜。有人跑去英國翻了論文，列出疑點；但蔡總統從頭到尾只有一招回應：「有畢業證書為證」。至於其指導教授、以博士身分投稿與實際拿到學位的時間落差、論文內容等諸多疑問，均避而不談。若真要止謗，只要拿出論文或解禁閱覽限制即可解套，但她卻堅持提告，讓人無法理解。

「告人」是個人的權利，但如果「告人」是因為「不可告人」，那事情就耐人尋味。三個人的事原本可以簡單說清楚，蔡英文、陳菊和陳明文卻都選擇「告人」，說穿了，都是用司法手段來嚇阻質疑，規避說明的責任罷了。

國民黨前立委蔡正元。取自臉書
國民黨前立委蔡正元。取自臉書
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陳菊陳明文蔡英文

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