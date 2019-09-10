6百張照片打造的建築首獎 池上穀倉讓藝術不再高高在上
台東池上鄉一座60年歷史的穀倉，經過藝術家蔣勳的慧眼、建築師陳冠華的改造，蛻變成一座推動地方創生的藝術館。2019第三屆「遠東建築獎：舊屋改造特別獎」日前公布得主，陳冠華設計的「池上穀倉藝術館」獲首獎。
五年前，蔣勳受台灣好基金會之邀進駐池上創作，打開「池上藝術村」的大門，吸引眾多藝術家來此駐村創作。台東農家梁正賢為此慷慨提供自家穀倉，以每月一元的租金租予台灣好基金會，希望改造為展覽藝術作品的美術館，蔣勳則找來在台東蹲點多年的學生陳冠華操刀改造。
「這是池上的穀倉，大家的藝術館。」陳冠華接下老師交付的重任，先花兩年時間做田調。他和設計團隊訪談60多名池上村民、參考600多張池上老照片，在老穀倉頭上加上呼應池上農舍的的斜瓦屋頂，象徵新生的建築符號中隱藏傳統的延續。他也多次邀池上居民來穀倉辦活動、進行改造前的「參與式設計」，許多設計的靈感來自在地居民。
為了讓封閉的老穀倉向民眾「打開」，陳冠華在穀倉北面新增玻璃長廊作為主要入口；並在臨大街的牆上開一圓洞，居民經過時便可窺見館中的藝術品。陳冠華說，他特意將此一圓窗的高度放低，讓行人用平視的角度凝視藝術館，「藝術不應該是高高在上。」
改造後的池上穀倉藝術館，儲藏之物從稻穀轉為藝術，從食糧變成精神食糧。然而，這座藝術儲藏之所究竟是讓都會美學影響在地文化，還是讓在地美學轉化都會價值?「我也不知道。」陳冠華聳聳肩，池上穀倉藝術館的故事，現在才要開始。
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